西門子透過生成式與代理式AI 強化半導體及PCB設計軟體

西門子數位化工業軟體於 2025 年設計自動化大會（DAC 2025）上宣布推出適用於EDA（自動化設計） 設計流程的AI強化工具組，並在大會期間展示 AI 技術如何助力 EDA 產業提升生產力、加快產品上市速度，協助客戶依市場需求的快速節奏探索創新機會。

西門子展示了專為半導體與 PCB 設計環境打造的全新 EDA AI 系統。這套專為 EDA 打造的AI系統具備安全且先進的生成式與代理式 AI 能力，可提供絕佳客製化特性，可在EDA 整個工作流程中實現無縫整合。

西門子數位工業軟體西門子EDA執行長 Mike Ellow 表示：「我們透過策略性投資，開發專為EDA獨特複雜場景打造的精密工業級 AI 解決方案。西門子 EDA 將多年累積的專業知識構築成強大技術基礎，協助客戶以前所未有的速度將突破性半導體和 PCB 設計推向市場。西門子 EDA 致力於徹底革新設計團隊的運作方式，將生成式和代理式 AI 能力無縫融入EDA工作流程的每個環節。」

透過全新EDA AI系統，客戶可整合自有EDA 資料，並運用先進AI建立客製化工作流程。這讓團隊能在最具價值的環節部署 AI 技術，在不中斷工作流程的情況下提升導入率與市場競爭力。憑藉企業級資安防護、客製化存取控管，以及靈活部署選項，西門子能在客戶安全的資料中心內完整實現資料防護。此外，透過集中式多模態資料湖，每次互動皆能提升生產力，同時支援各類 AI 模型，包括大型與小型語言模型、機器學習及強化學習模型，進而創造強大資料飛輪效應。

除內部基礎架構與第三方模型外，西門子的EDA AI系統還支援 NVIDIA NIM 微服務和NVIDIA Llama Nemotron 模型。NVIDIA NIM 可在雲端與地端環境中，實現推理就緒模型的可擴充部署，同時支援即時工具協調與多代理系統運作。Llama-Nemotron 具備高語境推理與強健的工具調用能力，驅動 EDA 工作流程實現更加智慧的自動化。