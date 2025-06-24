快訊

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

伊朗「象徵性報復」：再度轟炸以色列壓線收場

融程電董座呂谷清接任 ICAA 理事長：強化數位平台拚成長

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）第三屆理事長呂谷清（左）、榮譽理事長束崇萬（中）、創會董事長李英珍（右）合影。王郁倫攝影
智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）第三屆理事長呂谷清（左）、榮譽理事長束崇萬（中）、創會董事長李英珍（右）合影。王郁倫攝影

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）剛完成第三屆理監事票選，新任理事長由融程電訊（3416）董事長呂谷清接任，他表示，期望2年內會員人數加速擴張，並積極擁抱AI時代，打造數位平台成為技術交流與國際連結的重要窗口。

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）創會理事長李英珍在連任兩屆理事長後，6月交棒給第三任新當選理事長呂谷清，象徵產業電腦的傳承，呂谷清致詞表示，現在協會有114個會員，他目標是未來兩年任期內期望會員人數至少成長2～3成，未來協會經費將用於推廣會員，加強數位平台的力量。

他指出，AI時代行銷做法將有很大改變，舉例來說過去會專注Google的SEO，但Google未來將面臨很大危機，未來將是人跟機器人合作跟討論的時代，他舉例，若去問ChatGPT產業裡有沒有自己經營的公司名字，若沒有，就要趕快行動搶先一步，讓AI知道名字，現在有被討論到才可能在AI時代取得一席之地，搶得先機，就像後來網路搜尋時代Google逐漸定很多標準規範，有很多管制措施。

呂谷清指出，期望智慧產業電腦物聯網協會成為供應商與會員得交流平台，提供技術討論及與國際商會鏈結的窗口，創會理事長李英珍日前接受協會訪談時指出，隨AI應用普及，許多地端運作的小型語言模型搭配AI嵌入式系統，被視為推動 AI 應用擴展至各行各業的重要途徑，讓產業電腦（Industry）創造潛在市場，他期許協會會員互相合作，因為各自所佔有領域業務重疊性並不高。

看重AI對產業帶來的影響，ICAA與電電公會 （TEEMA）、台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會（PIDA）及台灣資通產業標準協會（TIACS） 等單位去年共組「AI 創新應用聯盟」（AIIA）。

物聯網 平台 AI

延伸閱讀

緯創數技轉投資緯詠智能 憑2大自有數位解方搶永續商機

醫師要Google移除連結劉真字串 士院判駁回

海創會簽約 總金額逾930億人民幣

申報ESG指標 自動帶入模板

相關新聞

數發部今開放7組衛星行動通信頻段 手機直連衛星有望成真

數位發展部完成衛星頻率開放法規修正，今（24）日宣布，開放受理業者申請相關頻段，總計新開放7組「衛星行動通信」頻段，並將...

融程電董座呂谷清接任 ICAA 理事長：強化數位平台拚成長

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）剛完成第三屆理監事票選，新任理事長由融程電訊（3416）董事長呂谷清接任，他表示，期望...

林之晨：台灣大「Web3、電信金融」戰機拉升獲利

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大科技電信航母，「Telco+Tech」策略奏效，推升近五年營收放大665億元，未來...

Web3、電信金融 台灣大打造新世代科技電信成長曲線

台灣大哥大總經理林之晨今（24）日分享「Telco+Tech」三層次升級策略，其中，第三層為科技事業層，跨足TWEX台灣...

林之晨：台灣大採Telco+Tech三層次升級策略 邁向區域級科技電信集團

台灣大哥大總經理林之晨今（24）日率經營團隊，分享「Telco+Tech」三層次升級策略，穩健電信本業出發，切入人工智慧...

仁寶「量子啟發式演算法」 助攻化解半導體先進製程難題

代工大廠仁寶（2324）24日攜手國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）於台南沙崙國科會資安暨智慧科技研發大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。