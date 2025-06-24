融程電董座呂谷清接任 ICAA 理事長：強化數位平台拚成長

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）剛完成第三屆理監事票選，新任理事長由融程電訊（3416）董事長呂谷清接任，他表示，期望2年內會員人數加速擴張，並積極擁抱AI時代，打造數位平台成為技術交流與國際連結的重要窗口。

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）創會理事長李英珍在連任兩屆理事長後，6月交棒給第三任新當選理事長呂谷清，象徵產業電腦的傳承，呂谷清致詞表示，現在協會有114個會員，他目標是未來兩年任期內期望會員人數至少成長2～3成，未來協會經費將用於推廣會員，加強數位平台的力量。

他指出，AI時代行銷做法將有很大改變，舉例來說過去會專注Google的SEO，但Google未來將面臨很大危機，未來將是人跟機器人合作跟討論的時代，他舉例，若去問ChatGPT產業裡有沒有自己經營的公司名字，若沒有，就要趕快行動搶先一步，讓AI知道名字，現在有被討論到才可能在AI時代取得一席之地，搶得先機，就像後來網路搜尋時代Google逐漸定很多標準規範，有很多管制措施。

呂谷清指出，期望智慧產業電腦物聯網協會成為供應商與會員得交流平台，提供技術討論及與國際商會鏈結的窗口，創會理事長李英珍日前接受協會訪談時指出，隨AI應用普及，許多地端運作的小型語言模型搭配AI嵌入式系統，被視為推動 AI 應用擴展至各行各業的重要途徑，讓產業電腦（Industry）創造潛在市場，他期許協會會員互相合作，因為各自所佔有領域業務重疊性並不高。

看重AI對產業帶來的影響，ICAA與電電公會 （TEEMA）、台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會（PIDA）及台灣資通產業標準協會（TIACS） 等單位去年共組「AI 創新應用聯盟」（AIIA）。