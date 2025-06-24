林之晨：台灣大「Web3、電信金融」戰機拉升獲利

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大科技電信航母，「Telco+Tech」策略奏效，推升近五年營收放大665億元，未來電信事業穩定成長，科技事業加速成長，整合天賦切入AI、資安、雲端等Telco+企業服務，同時開展Web3與電信金融等Telco+Tech新科技事業，三面向（電信、企業服務、新科技）驅動企業成長。

台灣大表示，2024年合併營收達1,994億元，五年來放大665億元；2024年每股純益達4.57元，寫下六年新高；2025年第1季電信本業營業利益年增30%，創下近7年新高，稅後淨利年增23%，迎來AI世代的全新里程碑，穩健邁向區域級科技電信集團定位。

林之晨表示，台灣大哥大是一艘以AI為核心驅動、具備三維作戰的科技電信航母，透過Telco+Tech三層次升級策略，推動企業從基礎穩定、產業賦能到高階科技全面進化。

林之晨，第一層為核心根基層（Telco），以個人用戶事業為主體，穩固SGF（Sustainable Growth Foundation，永續成長根基），提供可靠的行動通訊與寬頻服務；第二層為賦能創新層（Telco+），聚焦企業服務，透過GaaS（Gift-as-a-Service，天賦即服務）模式，整合雲端、AI、資安、顧問等能力，協助企業AI升級；第三層則為科技事業層（Telco+Tech），跨足TWEX台灣大虛擬資產交易所、電信金融（TelcoFin）等前瞻事業，打造能持續創造高附加價值事業，創造出新世代科技電信成長曲線。

台灣大更強調對社會與地球的承諾。林之晨表示，台灣大自2025年起，已將高階經理人變動薪酬與ESG績效連動比例，由30%提高到100%，將永續治理深植於營運核心。

台灣大財務長兼發言人張家麒指出，營收、獲利雙創新高，強勁的財務體質與用戶經營力道，將持續支撐AI、雲端、Web3及國際事業拓展，並為股東創造長期穩健回報。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，透過升級型獨門資費組合與多元數位服務導入，成功推升ARPU（平均帳單）成長，5G占行動服務營收達65%，獨門方案中，「OP響樂生活」累積銷售逾10.3萬套；「mo幣多」和「mo幣多Plus」吸引大量新用戶加入momo會員，並帶動mo幣於台灣大場域的消費金額年增近二成；「影音多享組」每月500元整合Netflix、HBO Max、MyVideo等三大平台，推升數位影音訂閱量成長近50%；

林東閔指出，AI方案與Perplexity合作提供月租599元以上用戶免費使用Perplexity Pro，累計已吸引近20萬名用戶體驗，續約用戶中符合資格也有近四成申辦。此外，申辦「好速成双」組合熱銷，進一步推升300Mbps以上頻寬用戶占比突破5成

台灣大近年也加速佈局企業市場，鎖定賦能企業AI即刻升級需求，推升雲端與AI營收拚倍增。台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，運用電信技術與海量數據等天賦，今年企業服務營收目標成長2成，其中「雲端與AI」預計年增223%，「資安解決方案」則有望年增94%。

台灣大戰略投資精誠資訊，朱曉幸指出，雙方合作12項解決方案，逾百件潛在合作案，攜手進入政府與企業採購階段，成交案季增五倍，展現雙方在產品互補、業務共銷的布局成效。

朱曉幸強調，台灣大以企業服務6C（電信服務、雲端與AI服務、顧問與託管服務、資安服務、碳盤查與能源服務、應用整合服務）策略，在AI方面，企業升級需歷經「探索、試點、擴張、整合、轉型」五大階段，因此從部署AI資料中心（AIDC）、推出「一裝即用」AI地端解決方案，到自研在地語音AI「AI聽寫大哥」等產品，成為企業AI升級最佳夥伴。

台灣大也宣布，自研語音AI平台「AI聽寫大哥」於2025年第1季正式商轉，可依企業需求客製專屬模型及字庫，廣泛應用於商務、法律、教育、媒體等領域。為滿足資料主權與資安需求，「AI聽寫大哥」可結合群聯aiDAPTIV+技術進行地端部署，強化隱私保護。

朱曉幸也看好企業對於AIDC需求，她指出，電、土地、網路是AIDC三大關鍵，企業客戶需求又快又急，往往希望六到九個月內完成建置能力，而資料中心也是高資本密集產業，因此攜手美商威德新（Vantage）打造支援頂尖算力與最新液冷技術的國際級AIDC，預計2025年第4季貢獻營收。

此外，台灣大運用AI驅動電信本業優勢，積極開拓支付與保險場景，推動電信金融（TelcoFin）科技事業。台灣大電信金融副總吳建頤指出，台灣大首創「大哥付 你分期」服務，可在momo購物網、486團購、myfone網路門市及自營分期商城等平台，輕鬆分期付款，並獲得mo幣回饋，方案上線後商品交易總額較初期成長2倍，用戶數成長2.3倍，顯示高接受度與黏著度。

台灣大進軍保險市場，於客服App推出「大哥保你放心」專區，以AI推薦個人化保險商品。2024年第1季起，旅平險總保費成長3倍，反映用戶對電信金融創新服務的肯定。未來，台灣大持續深化AI應用與跨業合作，打造一站式消費、支付、保險與理財的生態圈，推進TelcoFin新藍圖。

台灣大更打造新事業戰機「Web3」，打造可信賴TWEX虛擬資產平台「台灣大虛擬資產交易所 (TWEX)」，逾8成交易比特幣。