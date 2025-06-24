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Web3、電信金融 台灣大打造新世代科技電信成長曲線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大總經理林之晨今日率領經營團隊，以「科技電信航母引領AI世代 新事業戰機拉升獲利引擎」為主題，分享「Telco+Tech」三層次升級策略。記者馬瑞璿／攝影
台灣大哥大總經理林之晨今日率領經營團隊，以「科技電信航母引領AI世代 新事業戰機拉升獲利引擎」為主題，分享「Telco+Tech」三層次升級策略。記者馬瑞璿／攝影

台灣大哥大總經理林之晨今（24）日分享「Telco+Tech」三層次升級策略，其中，第三層為科技事業層，跨足TWEX台灣大虛擬資產交易所、電信金融等前瞻事業，創造新世代科技電信成長曲線。

台灣大積極開拓支付與保險場景，推動電信金融（TelcoFin）科技事業。電信金融副總吳建頤指出，台灣大自2023年跨足金融領域，結合成熟的KYC機制、數據分析與用戶基礎，首創「大哥付 你分期」服務，為消費者帶來人工智慧（AI）動態調整額度、彈性分期的先買後付體驗。用戶可在momo購物網、486團購、myfone網路門市及自營分期商城等平台，輕鬆分期付款，並獲得mo幣回饋，方案上線後商品交易總額較初期成長2倍，用戶數成長2.3倍，顯示高接受度與黏著度。

台灣大全資子公司富昇數位今年推出「台灣大虛擬資產交易所 (TWEX)」，交易所上線後，在極短時間內即湧入超過萬名使用者註冊，會員以30至49歲男性為主，占比近5成；75%的交易占比為1000元以下的小額交易，且有超過8成的交易買進比特幣，顯示初期用戶以長期小額投資與虛擬貨幣交易所體驗為導向。用戶遍布六都，其中雙北占比超過4成滲透率最高，與台灣人口分布結構相符。值得注意的是，另有高達34.3%的會員綁定富邦帳戶進行往來，展現集團服務的垂直整合效益。

台灣大Web3 事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，目前台灣僅約5%人口參與虛擬資產市場，仍具備高度成長潛力。當初設計TWEX的初衷，就是希望為用戶提供一個「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」的入口，降低虛擬資產投資門檻，並逐步建立市場信任與使用習慣。

觀察會員年齡與性別結構，韓昆舉分析，原先涉入虛擬資產市場的用戶多半偏年輕，有5成左右為18-29歲，TWEX擴展了青壯年的年齡層，讓對於風險承受能力較低或是對新技術較有進入障礙的用戶，開始涉入虛擬資產。除了個人用戶之外，TWEX更陸續收到中小企業主、私人投資機構等法人開戶需求，顯示企業與民眾對虛擬貨幣資產配置的興趣日益濃厚。

韓昆舉也分享近期令人印象深刻的客戶案例，有位70多歲的女性中小企業主，因為認同TWEX推廣比特幣長期持有的投資理念，以及TWEX的可信賴服務，特地前往台灣大門市辦理門號、開立北富銀帳戶，積極申請相關認證並進行交易，至今已購買超過千萬元的比特幣。

展望未來，韓昆舉表示，TWEX將陸續拓展定期定額、法人開戶、鏈上金融（On-chain Finance）、去中心化金融（DeFi），與更多日常支付應用場景，並結合集團各項生活場景與技術資源，持續強化交易體驗與生態價值，打造穩健、可信賴的虛擬資產服務平台。

台灣大哥大

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