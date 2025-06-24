林之晨：台灣大採Telco+Tech三層次升級策略 邁向區域級科技電信集團

台灣大哥大總經理林之晨今（24）日率經營團隊，分享「Telco+Tech」三層次升級策略，穩健電信本業出發，切入人工智慧（AI）、資安、雲端等企業服務，同時開展Web3與電信金融等Telco+Tech新科技事業，三面向驅動企業成長，穩健邁向區域級科技電信集團定位。

台灣大2024年合併營收1994億元，5年放大665億元，每股獲利（EPS）達4.57元，寫下6年新高；2025年第一季電信本業營業利益年增30%，創下近7年新高，稅後淨利年增23%。

林之晨表示，台灣大哥大是一艘以AI為核心驅動、具備三維作戰的科技電信航母，透過Telco+Tech三層次升級策略，推動企業從基礎穩定、產業賦能到高階科技全面進化。

針對三層次升級策略，林之晨說明，第一層為核心根基層（Telco），以個人用戶事業為主體，穩固SGF（永續成長根基），提供可靠的行動通訊與寬頻服務；第二層為賦能創新層（Telco+），聚焦企業服務，透過GaaS（Gift-as-a-Service，天賦即服務）模式，整合雲端、AI、資安、顧問等能力，協助企業AI升級；第三層則為科技事業層（Telco+Tech），跨足TWEX台灣大虛擬資產交易所、電信金融（TelcoFin）等前瞻事業，打造能持續創造高附加價值事業，創造出新世代科技電信成長曲線。

林之晨表示，AI的力量不只帶來產業升級，更能實質改善用戶的生活體驗與社會的永續發展。2025年為邁入合併台灣之星第2個完整年度，台灣大以千萬用戶為根基，推出貼近用戶需求的獨門方案，提升用戶價值，台灣大也自2025年起，也將高階經理人變動薪酬與ESG績效連動比例，由30%提高到100%，將永續治理深植於營運核心，實踐以科技創新推升用戶體驗，與國際永續標竿的雙重願景。

台灣大財務長兼發言人張家麒指出，2025年前五個月，台灣大電信總營收、電信本業營業利益與稅後淨利年增幅度全面領先同業，展現「Telco+Tech」策略推動下的營運韌性與財務綜效。2025年第一季，電信本業營業利益年增30%創七年新高，稅後淨利年增23%。行動服務營收年增2%，達162.4億元，智慧型手機ARPU穩健提升。4G用戶續約轉5G後月租收入提升45%，凸顯升級方案帶動用戶價值成長的明確成果。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，個人用戶事業作為台灣大「Telco+Tech」三層架構中的核心根基層，專注用戶經營、產品升級與服務創新，穩固基本盤並強化長期黏著度。透過升級型獨門資費組合與多元數位服務導入，成功推升ARPU（每用戶平均收入）成長，月租用戶退租率已降至歷史新低的0.6%，行動服務營收中5G占比達65%，顯示用戶對服務品質與價值認同度持續提升。

針對企業服務營收方面，台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，今年企業服務營收目標成長2成，其中「雲端與AI」預計年增223%，「資安解決方案」則有望年增94%。台灣大戰略投資精誠資訊，雙方合作12項解決方案，另有逾百件潛在合作案，攜手進入政府與企業採購階段，成交案季增5倍，展現雙方在產品互補、業務共銷的布局成效。