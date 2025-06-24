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太空中心自製立方衛星山雀T2 今搭獵鷹九號火箭升空

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
TASA自製立方衛星山雀T2於台灣時間24日凌晨5時25分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 14航班自美國范登堡空軍基地升空。（圖／太空中心提供）
TASA自製立方衛星山雀T2於台灣時間24日凌晨5時25分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 14航班自美國范登堡空軍基地升空。（圖／太空中心提供）

國家太空中心(TASA)自製立方衛星山雀T2(PARUS-T2)，台灣時間24日凌晨5時25分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 14航班自美國范登堡空軍基地升空。PARUS-T2主要任務為驗證立方衛星本體優化後的性能，期待透過密集實驗，提升立方衛星本體可靠度，做為台灣創新思維太空驗證平台

於升空後約136分鐘進入621公里高的低地球軌道，預計下午1時許與台灣地面站通聯。任務壽命12個月。

為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA著手進行立方衛星本體「PARUS」研發。目前PARUS立方衛星系列包含已發射的3U(30*10*10公分)版本T1、T1A、T2，後續還有6U(30*20*10公分)的6U1、6U2。

PARUS-T2的衛星本體奠基於今年1月升空的PARUS-T1，改良衛星本體的衛星電腦、電力控制系統、衛星電池、立方衛星版全球導航衛星系統(GNSS)接收器，並採用新的太陽能板展開機構，以及國內廠商張量科技的球型馬達衛星姿態判定與控制系統。山雀T2酬載為台灣自製的通訊酬載「語音跨頻帶中繼器」及「自動位置回報系統(APRS)」。

此次升空將驗證PARUS-T2本體系統設計的性能，期能進一步提升TASA自製立方衛星本體的可靠度，可穩定提供產學界作為標準立方衛星本體平台。未來產學界僅需研製酬載，縮短研發時程也提高成功驗證的機率，藉此提升台灣在國際太空領域的競爭力。

PARUS的命名靈感來自台灣特有種赤腹山雀(Sittiparus castaneoventris)，象徵台灣自製立方衛星本體，乘載台灣創新概念夠飛上高空。

下一顆升空的山雀系列立方衛星為PARUS-6U1，10月將搭乘SpaceX的共乘航班Transporter 15升空。同航班的主酬載為福衛八號第一顆衛星FS-8A，共乘的台灣立方衛星還包含TASA新創追星計畫中由創未來科技研製的T.MicroSat -1、鐳洋科技研製的RIoT-1、芳興科技研製的TORO 2，以及由成功大學、台灣大學、台灣科技大學、淡江大學共同研製的Lilium-2、Lilium-3。

圖為今日升空、國家太空中心自製立方衛星山雀T2，任務是要驗證TASA自製立方衛星本體。（圖／太空中心提供）
圖為今日升空、國家太空中心自製立方衛星山雀T2，任務是要驗證TASA自製立方衛星本體。（圖／太空中心提供）

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