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仁寶「量子啟發式演算法」 助攻化解半導體先進製程難題

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）24日攜手國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）於台南沙崙國科會資安暨智慧科技研發大樓，舉辦「新一代國家超級電腦一晶創主機Nano5驅動半導體產業創新與升級成果發表會」。

據悉，仁寶近年持續朝多角化經營的方向邁進，團隊也聯手國立陽明交大，將旗下「量子啟發式演算法」與國網中心提供的高效能運算（HPC）資源相互結合，打造「光子與微影NYCU-PAL實驗室」，並啟動以「反向光罩優化技術」為核心的創新研究專案，成功助半導體先進製程突破「光罩設計」瓶頸。

事實上，仁寶近年持續邁向多角化經營，2年來也積極降低庫存、調整產能，並朝AI伺服器、量子電腦、手機穿戴裝置、等業務領域持續衝刺。

而國網中心身為全國唯一提供科學、研發等跨領域專長所需的高速計算服務的國家實驗室，為展現晶創主機Nano5在推動半導體創新與升級的強大效能，並推動南部半導體產業技術創新與升級，特地於24日攜手合作夥伴仁寶，在台南沙崙召開成果發表會，並派出該實驗室博士班成员方柏勛代表出席。

對此，方柏勛24日也親自出席「晶創主機Nano5驅動半導體產業創新與升級成果發表會」，並以「基於量子啟發式演算法之高效能反向光罩優化技術」為題，帶來精彩的分享，而他透露，仁寶自研的Compal GPU Annealer為一款能模擬「量子退火過程」的運算平台，該平台採用CUDA技術，就算有客戶同時向團隊提出有多個GPU的運算需求，公司也能確實支援旗下客戶提供充足的平行運算需求。

而國網中心表示，高速計算是科學研發的基礎，本次發表會重點聚焦於HPC在半導體產業關鍵技術中的應用，包括晶片設計、先進製程、智慧製造與光學微影等領域，深入探討HPC如何驅動從研發到供應鏈的全面升級，並結合AI與大型語言模型強化技術創新與流程優化。

而團隊也透過具體案例，展現HPC與AI如何協助企業突破開發瓶頸、加速產品驗證，而推動台灣半導體產業創新升級、提升全球競爭力。

半導體 仁寶

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