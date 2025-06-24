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國家太空中心自製立方衛星「山雀T2」今升空 助提升台灣競爭力

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
山雀T2今日升空。圖／國家太空中心提供
山雀T2今日升空。圖／國家太空中心提供

國家太空中心（TASA）自製立方衛星山雀T2（PARUS-T2），台灣時間24日凌晨5時25分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 14航班自美國范登堡空軍基地升空，於升空後約136分鐘進入621公里高的低地球軌道，預計下午1時許與台灣地面站通聯，任務壽命12個月。

為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA著手進行立方衛星本體「PARUS」研發。太空中心表示，PARUS-T2主要任務為驗證立方衛星本體優化後的性能，期待透過密集實驗，提升立方衛星本體可靠度，做為台灣創新思維太空驗證平台。 

目前PARUS立方衛星系列包含已發射的3U（30*10*10公分）版本T1、T1A、T2，後續還有6U（30*20*10公分）的6U1、6U2。

太空中心指出，PARUS-T2的衛星本體奠基於今年1月升空的PARUS-T1，改良衛星本體的衛星電腦、電力控制系統、衛星電池、立方衛星版全球導航衛星系統（GNSS）接收器，並採用新的太陽能板展開機構，以及國內廠商張量科技的球型馬達衛星姿態判定與控制系統。山雀T2酬載為台灣自製的通訊酬載「語音跨頻帶中繼器」及「自動位置回報系統（APRS）」。

此次升空將驗證PARUS-T2本體系統設計的性能，太空中心指出，期能進一步提升TASA自製立方衛星本體的可靠度，可穩定提供產學界作為標準立方衛星本體平台。未來產學界僅需研製酬載，縮短研發時程也提高成功驗證的機率，藉此提升台灣在國際太空領域的競爭力。

太空中心表示，下一顆升空的山雀系列立方衛星為PARUS-6U1，10月將搭乘SpaceX的共乘航班Transporter 15升空。同航班的主酬載為福衛八號第一顆衛星FS-8A，共乘的台灣立方衛星還包含TASA新創追星計畫中由創未來科技研製的T.MicroSat -1、鐳洋科技研製的RIoT-1、芳興科技研製的TORO 2，以及由成功大學、台灣大學、台灣科技大學、淡江大學共同研製的Lilium-2、Lilium-3。

衛星 航班 太空

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