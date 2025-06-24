手機直連有望衛星 數發部開放衛星行動通信頻率申請

為強化我國數位韌性、增進通訊服務涵蓋，並推動衛星產業與國際技術接軌，數位發展部24日宣布，先前2月修訂的「無線電頻率供應計畫」，新開放7組「衛星行動通信」（Mobile Satellite Service, MSS）頻段，及擴增為12組「衛星固定通信」（Fixed Satellite Service, FSS）頻段，並正式開放受理衛星行動通信頻率供公眾通信服務使用。

數發部表示，促進下世代衛星通訊服務及產業發展，現已著手完成衛星頻率開放相關法規修正，並開放受理業者申請。111年已釋出4組國際熱門下世代衛星固定通信使用頻段，今（114）年2月修訂「無線電頻率供應計畫」，新開放7組「衛星行動通信」（Mobile Satellite Service, MSS）頻段，及擴增為12組「衛星固定通信」（Fixed Satellite Service, FSS）頻段，頻率使用期限自2年延長至5年，以滿足多樣化的市場需求。

數發部說明，此次完成「電信事業申請衛星通信用無線電頻率核配有關事項」、「受理電信事業申請核配衛星通信用無線電頻率審查作業要點」、「電信事業申請無線電頻率核配審查收費標準」及「頻率使用費收費標準」等4項法規修正，並正式開放受理衛星行動通信頻率供公眾通信服務使用。

數發部說明，依據國際電信聯合會（International Telecommunication Union, ITU）衛星頻率使用歸類，分為固定通信與行動通信兩種用途。固定通信頻段多用在定點通訊服務，如寬頻上網、海纜備援、船舶通訊與SNG車等；行動通信頻段則用在移動通訊服務，如衛星電話與搜救定位裝置等。

不過，數發部官員也提到，對於手機直連衛星通訊，目前只有台灣大有做過相關測試，不過對於接下來實際運用的部分還是需要由業者申請，截至目前僅有五案申請包括，隴華電子、愛爾康、台亞衛星及中華電信（One Web、SES），其中中華電信的One Web已通過，但對於次再新增的行動通訊部分，如果中華電信有需要使用，還是需要重新送件申請。

數發部進一步指出，隨著通訊技術進步，消費者更將有機會受益。現階段衛星應用相當多元，可擴大緊急通訊範圍，部分新款手機內建緊急通訊功能，當民眾失去行動通信網路或非處於Wi-Fi服務範圍時，可透過衛星通訊連接SOS緊急服務，在山區、離島提供關鍵的通訊支援，守護民眾的安全。

至於實際應用場景，數發部官員也坦言，目前手機直連部分我國可能會運用到的可能就是在登山或是海上運輸有機會使用到，未來還是要看相關業者做完評估或是設計出商業模型後才有機會大量使用。

數發部強調，釋出衛星頻率將能帶動更多衛星應用落地提供服務，同時強化數位韌性並帶動衛星相關產業發展。未來也將持續觀察國際技術與產業趨勢，滾動式盤點檢討無線頻譜資源並適時開放，確保我國通訊韌性與產業競爭力，國人能享有先進衛星應用與創新服務。