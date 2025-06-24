緯創數技轉投資緯詠智能 憑2大自有數位解方搶永續商機

隨著全球市場的綠色轉型需求不斷增長，緯詠智能（WiSING）透過AI技術的導入，開發出「人才健康永續」、「供應鏈綠色轉型」2大解決方案，積極搶占供應鏈轉型的龐大商機，而緯詠智能營運長廖秋婷指出，目前緯詠智能的產品線主要集中於數位健康及供應鏈永續兩個領域，不過團隊發現數位健康的需求，並非只存在企業經營層面，而是全體的社會大眾都會有需求，因此團隊未來也計劃將現有產品線，進一步拓展至高齡化社會的需求，探索更多市場機會。

緯詠智能於去年10月正式成立，持續專注於永續主題，致力於提供數位化解決方案，涵蓋人力資源（HR）及供應鏈管理兩大核心領域，而團隊自成立以來，為推廣旗下新推出的「供應鏈永續管理、HR人才健康升級」2大解決方案，也接連規劃了多場研討會，並成功在廣大的企業市場當中，獲得了不小的聲量。

對此，廖秋婷表示，目前旗下兩項主要產品皆已成功在市場上獲得良好迴響。其中一項產品主要是通過AI（人工智慧）技術提升員工運動風氣，鼓勵員工參加各類活動，並已成功吸引超過30家企業的採用。而另一項產品則專注於睡眠健康，透過音樂療癒平台及睡眠評分系統，協助企業客戶改善員工的睡眠質量。

緯詠智能的定位在創新服務應用市場。在談到客戶成長目標時，廖秋婷透露，公司希望在未來幾年內實現數倍的增長。緯詠智能作為SaaS服務提供商，除了持續提升對既有客戶的服務品質，更力求爭取更多不同產業的新客戶。

展望未來，廖秋婷表示，隨著環境、社會及治理（ESG）議題日益受到重視，市場對相關解決方案的需求也仍在不斷的上升。她強調，國內所有的上市櫃公司均需撰寫ESG報告書，而緯詠智能的數位平台能夠幫助企業快速整理所需內容，以應對這一市場熱潮、這是因應ESG熱潮的重要策略，也因此我們看好ESG（環境、社會及治理）市場商機在未來一兩年將持續快速的增長。