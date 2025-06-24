數發部今開放7組衛星行動通信頻段 手機直連衛星有望成真

數位發展部完成衛星頻率開放法規修正，今（24）日宣布，開放受理業者申請相關頻段，總計新開放7組「衛星行動通信」頻段，並將「衛星固定通信」頻段擴增為12組。過去，數發部只核定固定通信頻段，現在，當衛星行動通信頻段開通了之後，未來，民眾使用智慧手機直連衛星的服務，也將有望啟動。

數發部今日宣布完成「電信事業申請衛星通信用無線電頻率核配有關事項」、「受理電信事業申請核配衛星通信用無線電頻率審查作業要點」、「電信事業申請無線電頻率核配審查收費標準」及「頻率使用費收費標準」等4項法規修正，並正式開放受理衛星行動通信頻率供公眾通信服務使用。

數發部表示，111年已釋出4組國際熱門下世代衛星固定通信使用頻段，今年2月修訂「無線電頻率供應計畫」，新開放7組「衛星行動通信」（MSS）頻段，及擴增為12組「衛星固定通信」（FSS）頻段，頻率使用期限自2年延長至5年，以滿足多樣化的市場需求。

數發部自111年釋出衛星通信使用頻段以來，隴華電子、愛爾康、台亞衛星、中華電信等業者都有向數發部遞交申請頻段使用，3年來，已有5項申請案，其中有2案由中華電信申請。

數發部說明，依據國際電信聯合會（ITU）衛星頻率使用歸類，分為固定通信與行動通信兩種用途。固定通信頻段多用在定點通訊服務，如寬頻上網、海纜備援、船舶通訊與SNG車等；行動通信頻段則用在移動通訊服務，如衛星電話與搜救定位裝置等。

數發部進一步指出，隨著通訊技術進步，消費者更將有機會受益。現階段衛星應用相當多元，可擴大緊急通訊範圍，部分新款手機內建緊急通訊功能，當民眾失去行動通信網路或非處於Wi-Fi服務範圍時，可透過衛星通訊連接SOS緊急服務，在山區、離島提供關鍵的通訊支援，守護民眾的安全。

數發部強調，釋出衛星頻率將能帶動更多衛星應用落地提供服務，同時強化數位韌性並帶動衛星相關產業發展。未來也將持續觀察國際技術與產業趨勢，滾動式盤點檢討無線頻譜資源並適時開放，確保我國通訊韌性與產業競爭力，國人能享有先進衛星應用與創新服務。