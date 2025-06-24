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廣宇看人型機器人有3缺 鎖定工廠用估2028年成熟

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導

鴻海集團6成員鴻海、鴻華、廣宇、乙盛、鴻騰精密、京鼎本周舉行馬拉松企業主題座談會，鴻海AI伺服器今年出貨比過半，法人估出貨GB200及GB300機櫃破1萬台，廣宇則分享人型機器人策略，從線束切入搭配併購，坦言現階段仍有3挑戰待克服，人型機器人2028年才會成熟。

中國汽車線束本業面臨挑戰，包括工廠分散，且進入門檻較低，競爭對手多，故廣宇也積極切入新領域，目前除礦機業務外，看好機器人機會，公司認為中國機器人有機會發展的比美國更快，因中國有大量場景可以應用，目前和中國一家機器人公司合作，專注工廠用機器人，美國接觸中，期望跟中國客戶建立實際成果後，技術成熟再跟美商合作。

廣宇的策略是先供應中國機器人客戶線束，後續等合作伙伴會升級，將晶片放入線束中，提高機器人反應速度，廣宇也將合作開發樣品，預計年底完成，另外為跨入系統元件層級，廣宇也計畫併購馬達軸向電機公司，2026年該併購預估可以有獲利貢獻。

廣宇解釋，馬達主要分為徑向馬達和軸向馬達，目前應用以徑向馬達居多，軸向馬達因為一些技術問題所以使用的不多，現在機器人普遍有承重不足問題，一隻手只能搬10~15公斤，而這家軸向電機元件可以提升機器人承重力，目標2025年底可以完成收購。

廣宇認為機器人產業目前還不成熟，除只能用生成式AI，有承重限制，實務上還有電池時效太短難題，受限電池容量，機器人只能活動兩小時，但預計2028年固態電池大量應用，有機會延長機器人電力至4~6小時。

廣宇在東南亞布局30%產能，法人指出是鴻海集團最純的東南亞產能股，為集團避開中美貿易戰的重要成員，目前接獲中國AI客戶L10訂單，2025年營收成長預估20%以上，該部分還不含礦機業務。

海外基地主要在泰國和馬來西亞，馬來西亞稅率在東南亞國家中算低，客戶訂單都沒有減少，只有延緩出貨，再等關稅的最終結果，客戶目前的推論都是美國於原先延後的90天到期後仍會繼續延後關稅最終的定案。客戶也有在討論如何在東南亞各地分散產地，來減緩關稅的影響。

除原有的中國礦機客戶外，新接的美國礦機客戶最近下大訂單，廣宇是獨供，且採不帶料模式提升毛利率，6月開始貢獻，2026年營收可以貢獻120億元以上。

機器人 東南亞

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