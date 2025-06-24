三星新品發布會7月9日登場 折疊AI新機即將問世

手機品牌大廠三星24日早上宣布今年下半年Unpacked 2025發表會將於7月9日在紐約舉辦，今年將以「The Ultra Experience Is Ready To Unfold」（極致體驗準備好「被揭開」）為題，外界推測，當天將會正式發表折疊機系列新機，包括Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7都將一同亮相。

業界人士指出，今年三星折疊新機最大的改變來自機身厚薄度將全面進化，整體厚薄度將遠比前代機種更薄，讓用戶可攜性更高。