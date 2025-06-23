DDR4現貨價比DDR5貴一倍 這家公司手握375.9億元庫存 從賠錢貨變黃金

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北即時報導

DDR4現貨價持續飆漲，23日DDR4 16Gb晶片出現報價比同容量，但規格更先進的DDR5貴約一倍的狀況，是DRAM史上首見前一代產品報價竟比最新規格高100%。累計DDR4現貨價短短兩周又漲了約五成，本季來各容量價格暴漲逾二倍，南亞科（2408）首季庫存金額衝上歷史新高375.9億元，先前還是「賠錢貨」，如今搖身一變，「滿手庫存變滿手黃金」。

依據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業DRAM報價網站DRAMeXchange於23日晚間最新報價，DDR4 16Gb（1Gx16）3200現貨價續揚4.35%，均價為12美元。

相較之下，同為16Gb容量的DDR5 16G（2Gx8）4800/5600報價6.014美元，換算DDR4報價已比DDR5貴約一倍，是DRAM史上首次出現前一代產品報價竟比最新規格高100%的狀況。

統計DDR4現貨價短短兩周又漲了約五成，本季以來各容量價格暴漲逾二倍，南亞科現為全球最大DDR4供應商，坐擁報價暴漲收益，華邦（2344）也沾光。

三個月前，DDR4價格低迷，南亞科、華邦等本土DRAM廠持續虧損咬牙苦撐，南亞科截至首季底庫存金額更衝上歷史新高375.9億元。

隨DDR4爆紅，現貨價本季以來飆漲逾兩倍，南亞科高達375.9億元、原本被認為又要認列不少跌價損失的超高水位庫存「拖油瓶」，如今從「滿手賠錢貨」變成「滿手黃金」，成為當紅炸子雞。

伴隨國際大廠陸續停供DDR4，南亞科終於揚眉吐氣，成為此次DDR4市況爆紅的最大收成者。

業界觀察，此次DDR4現貨報價上漲具有多重因素，三星、美光、長鑫存儲等指標廠陸續傳出停供DDR4，開始醞釀這一波漲勢。此外，最近美國有意取消三星、SK海力士等大廠大陸生產設備取得豁免引來的連鎖效應。

業界也說，由於SK海力士大突破，今年首季首度超車三星，成為全球DRAM一哥，讓三星面子掛不住，積極衝刺高頻寬記憶體（HBM），無暇再投入DDR相關產品，希望能奪回DRAM一哥寶座，也是一個催化劑。

業界指出，三星、美光等大廠鎖定DDR5、高頻寬記憶體等高階DRAM市場，將陸續停供DDR4，使得近期DDR4現貨價驚驚漲。

南亞科 DRAM

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