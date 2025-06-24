電池模組廠 業績吃補
電池備援電力模組（BBU）可說是今年國內電池模組廠最主要成長動能，包含新普集團旗下股王AES-KY（6781）、順達、新盛力等皆看好BBU成長性，預期今年對業績貢獻將超過去年；第二梯隊的加百裕、西勝正小量出貨，緊鑼密鼓進行產品認證、客戶驗證階段，希望趕上BBU熱潮。
加百裕上次法說會提到，BBU相關產品陸續通過認證，應用範圍包括AI伺服器等。BBU產品已小量出貨，比較大的營收貢獻時間點預計落在2025年下半年。加百裕快馬加鞭衝刺BBU業務，看好2025年將是市場大規模導入BBU關鍵年。
研調機構指出，隨著輝達晶片功率不斷提高，AI伺服器所需的電源供應與備援電力更加重要，預期新建資料中心將擴大採用BBU，假設BBU市場滲透率達50%，2025年全球BBU市場規模將達3.7億美元。
除台達電與光寶是BBU商機的主要受惠者外，BBU相關供應鏈如AES、順達、新盛力的2024年BBU營收皆已占總營收一定比重。
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