快訊

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

電池模組廠 業績吃補

經濟日報／ 記者劉芳妙吳凱中／台北報導

電池備援電力模組（BBU）可說是今年國內電池模組廠最主要成長動能，包含新普集團旗下股王AES-KY（6781）、順達、新盛力等皆看好BBU成長性，預期今年對業績貢獻將超過去年；第二梯隊的加百裕、西勝正小量出貨，緊鑼密鼓進行產品認證、客戶驗證階段，希望趕上BBU熱潮。

加百裕上次法說會提到，BBU相關產品陸續通過認證，應用範圍包括AI伺服器等。BBU產品已小量出貨，比較大的營收貢獻時間點預計落在2025年下半年。加百裕快馬加鞭衝刺BBU業務，看好2025年將是市場大規模導入BBU關鍵年。

研調機構指出，隨著輝達晶片功率不斷提高，AI伺服器所需的電源供應與備援電力更加重要，預期新建資料中心將擴大採用BBU，假設BBU市場滲透率達50%，2025年全球BBU市場規模將達3.7億美元。

除台達電與光寶是BBU商機的主要受惠者外，BBU相關供應鏈如AES、順達、新盛力的2024年BBU營收皆已占總營收一定比重。

供應鏈 BBU

延伸閱讀

基金操盤手／AI供應鏈 題材一波波

新盛力BBU業務看俏

光寶科、台達電 權證四檔靚

順達2025年將逐季成長

相關新聞

DDR4價暴漲 南亞科、華邦樂

DDR4現貨價持續飆漲，昨（23）日DDR4 16Gb晶片出現報價比同樣為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍...

南亞科、華邦滿手賠錢貨 轉眼變黃金

三個月前，DDR4價格低迷，南亞科、華邦等本土DRAM廠持續虧損咬牙苦撐，南亞科截至首季底庫存金額更衝上歷史新高375....

鴻海人形機器人、航太持續發力

鴻海昨（23）日舉行閉門法說會，與會法人透露，鴻海衝刺AI布局之際，在人形機器人與航太等新興產業也持續發力。

聯發科、華為專利爭訟升溫

歐洲統一專利法院（UPC）曼海姆（Mannheim）分庭最新訴訟訊息顯示，聯發科子公司HFI Innovation控告華...

系統電、加百裕結盟 強攻BBU美國製造

AI資料中心大量設置，催動電池備援電力模組（BBU）需求熱，系統電、加百裕兩家老牌能源與電池企業攜手，推動BBU美國製造...

電池模組廠 業績吃補

電池備援電力模組（BBU）可說是今年國內電池模組廠最主要成長動能，包含新普集團旗下股王AES-KY、順達、新盛力等皆看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。