系統電、加百裕結盟 強攻BBU美國製造
AI資料中心大量設置，催動電池備援電力模組（BBU）需求熱，系統電（5309）、加百裕兩家老牌能源與電池企業攜手，推動BBU美國製造。據了解，系統電規劃兩階段取得加百裕近二成股權，以系統電美國德州廠為基地，結合加百裕穩定電池芯來源，在美國生產BBU，就近提供CSP客戶，創科技產業首起BBU美國製造案例。
系統電日前公告合計斥資不超過5.9億元，加碼取得加百裕取權。在此之前，系統電累計持有加百裕8,508張，持股比率9.05%。加計本次新投資，系統電將共持有加百裕近兩成股權，據了解，系統電後續擬取得加百裕三席董事，包括兩席一般董事、一席獨董。
據傳，系統電美國德州廠預計11月起可望量產BBU，將提供大型資料中心客戶包括AWS等一線CSP。
對此，系統電表示，此次股權投資為雙方洽談好的策略合作，有助於提高雙方產品技術競爭力，未來不排除進入董事會；加百裕至昨日截稿前尚未回應。
系統電投資10億元美國廠，預計11月量產，如期出貨可望為明年營運添新動能。系統電表示，第二家CSP客戶預計明年第2、3季出貨，第三家CSP客戶仍在驗證中。系統電業務主軸聚焦大電力的無人機、機器人等應用，加百裕專攻小電力的NB、BBU、電動工具機、電動自行車等，業務互補，加百裕一年約30-40億元營收來自電池模組，未來雙方合作，具電池芯共同採購優勢。
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