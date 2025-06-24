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聯發科、華為專利爭訟升溫
歐洲統一專利法院（UPC）曼海姆（Mannheim）分庭最新訴訟訊息顯示，聯發科（2454）子公司HFI Innovation控告華為旗下五家子公司侵犯其歐洲專利EP2689624。外界認為，這是聯發科對先前華為控告其專利侵權的進一步回應，顯示雙方專利爭訟升溫中。
對此，聯發科昨（23）日表示，「這是同一件事情的進展。」
根據聯發科年報，華為與相關企業去年5月向大陸深圳中級人民法院提起若干行動通訊技術專利訴訟，主張聯發科侵害其中國專利權；華為與相關企業也在同年8月，分別向中國上海知識產權法院、廣州知識產權法院、杭州中級人民法院提起專利訴訟，主張聯發科侵害其中國專利權。聯發科去年於英國法院對華為發動專利訴訟，但未揭露更多訴訟細節。據了解，聯發科主張的專利，是一項名為「增強型物理下行鏈路控制信道的搜索空間配置方法」的LTE專利。
華為與聯發科的專利大戰始於2022年，華為曾於2022年3月與聯發科接洽，希望聯發科支付其5G標準必要專利組合的許可權利金，但談判未能成功。聯發科以不符合公平、合理、無歧視（FRAND）的條款為由拒絕。談判無果下，華為遂於2024年5月對聯發科提起專利侵權訴訟，可能涉及5G（或包括4G、3G等）蜂窩移動通信技術等，且同時在深圳、廣州等地就4G和5G關鍵專利侵權問題對聯發科提起訴訟。
聯發科迅速反擊，2024年7月，聯發科及子公司HFI Innovation和MTK Wireless在英國法院對華為提起訴訟，控告華為侵犯該其三項涉及4G/5G專利，並尋求禁令。
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