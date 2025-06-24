快訊

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海人形機器人、航太持續發力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（23）日舉行閉門法說會，與會法人透露，鴻海衝刺AI布局之際，在人形機器人航太等新興產業也持續發力。

鴻海表示，外界已經看到鴻海與客戶正在開發人形機器人，未來將為不同客戶生產人形機器人；至於航太產業，也擴大與歐洲的泰雷茲（Thales SA）合作，擴大在太空產業的影響力。

法人引述鴻海發言人巫俊毅於閉門法說會的談話指出，鴻海除了既有ICT之外，AI伺服器及電動車已逐漸成為成長的第二與第三個動能。

此外，鴻海也看到更長期將有人形機器人以及航太產業的商機。鴻海在人形機器人領域，以前是使用者，現在已經看到鴻海與客戶開發人形機器人，透過機器人讓工廠自動化，以後鴻海將為不同客人生產人形機器人，然後加上鴻海的軟體服務，這是新的產業，鴻海掌握了垂直整合能力。

航太產業方面，鴻海在做電動車時，為了建構完成生態系統，因此發展自動駕駛，但自動駕駛一定要有低軌衛星系統配合，因此，在兩年前發射了低軌衛星。鴻海發射低軌衛星之後，讓全世界發現，鴻海可以做到航太產業。

法人轉述，巫俊毅在會中指出，法國之前已經宣布與鴻海在航太產業的合作，首先是先進封裝領域，主要是為了歐洲在航太與國防方面的需求。其次是鴻海與Thales的合作，Thales將利用更多鴻海在生產製造方面的服務，藉此提升競爭力。

鴻海 航太 機器人

延伸閱讀

陸人形機器人超缺工！職缺年增4倍 工程師月均薪逾10萬

有機會實習...2025鴻海科技獎今頒獎 21位研究生獲殊榮

錄取率僅1.7%！鴻海董事長辦公室遴選暑期實習生 競爭超激烈

鴻海董辦暑期實習生擴大舉行 逾千份履歷僅1.7%錄取率

相關新聞

DDR4價暴漲 南亞科、華邦樂

DDR4現貨價持續飆漲，昨（23）日DDR4 16Gb晶片出現報價比同樣為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍...

南亞科、華邦滿手賠錢貨 轉眼變黃金

三個月前，DDR4價格低迷，南亞科、華邦等本土DRAM廠持續虧損咬牙苦撐，南亞科截至首季底庫存金額更衝上歷史新高375....

鴻海人形機器人、航太持續發力

鴻海昨（23）日舉行閉門法說會，與會法人透露，鴻海衝刺AI布局之際，在人形機器人與航太等新興產業也持續發力。

聯發科、華為專利爭訟升溫

歐洲統一專利法院（UPC）曼海姆（Mannheim）分庭最新訴訟訊息顯示，聯發科子公司HFI Innovation控告華...

系統電、加百裕結盟 強攻BBU美國製造

AI資料中心大量設置，催動電池備援電力模組（BBU）需求熱，系統電、加百裕兩家老牌能源與電池企業攜手，推動BBU美國製造...

電池模組廠 業績吃補

電池備援電力模組（BBU）可說是今年國內電池模組廠最主要成長動能，包含新普集團旗下股王AES-KY、順達、新盛力等皆看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。