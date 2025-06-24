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鴻海人形機器人、航太持續發力
鴻海（2317）昨（23）日舉行閉門法說會，與會法人透露，鴻海衝刺AI布局之際，在人形機器人與航太等新興產業也持續發力。
鴻海表示，外界已經看到鴻海與客戶正在開發人形機器人，未來將為不同客戶生產人形機器人；至於航太產業，也擴大與歐洲的泰雷茲（Thales SA）合作，擴大在太空產業的影響力。
法人引述鴻海發言人巫俊毅於閉門法說會的談話指出，鴻海除了既有ICT之外，AI伺服器及電動車已逐漸成為成長的第二與第三個動能。
此外，鴻海也看到更長期將有人形機器人以及航太產業的商機。鴻海在人形機器人領域，以前是使用者，現在已經看到鴻海與客戶開發人形機器人，透過機器人讓工廠自動化，以後鴻海將為不同客人生產人形機器人，然後加上鴻海的軟體服務，這是新的產業，鴻海掌握了垂直整合能力。
航太產業方面，鴻海在做電動車時，為了建構完成生態系統，因此發展自動駕駛，但自動駕駛一定要有低軌衛星系統配合，因此，在兩年前發射了低軌衛星。鴻海發射低軌衛星之後，讓全世界發現，鴻海可以做到航太產業。
法人轉述，巫俊毅在會中指出，法國之前已經宣布與鴻海在航太產業的合作，首先是先進封裝領域，主要是為了歐洲在航太與國防方面的需求。其次是鴻海與Thales的合作，Thales將利用更多鴻海在生產製造方面的服務，藉此提升競爭力。
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