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南亞科、華邦滿手賠錢貨 轉眼變黃金
三個月前，DDR4價格低迷，南亞科（2408）、華邦等本土DRAM廠持續虧損咬牙苦撐，南亞科截至首季底庫存金額更衝上歷史新高375.9億元，一度被市場質疑「抱了滿手不值錢的庫存，等著繼續提列庫存跌價損失吧！」
隨DDR4突然爆紅，現貨價本季以來飆漲逾兩倍，南亞科手上高達375.9億元、原本被認為又要認列不少跌價損失的超高水位庫存「拖油瓶」，如今「滿手賠錢貨變成滿手黃金」，成為當紅炸子雞。
伴隨國際大廠陸續停供DDR4，南亞科終於揚眉吐氣，成為此次DDR4市況爆紅的最大收成者。
業界觀察，此次DDR4現貨報價上漲具有多重因素，三星、美光、長鑫存儲等指標廠陸續傳出停供DDR4，開始醞釀這一波漲勢。此外，最近美國有意取消三星、SK海力士等大廠大陸生產設備取得豁免引來的連鎖效應。
業界也說，由於SK海力士大突破，今年首季首度超車三星，成為全球DRAM一哥，讓三星面子掛不住，積極衝刺高頻寬記憶體（HBM），無暇再投入DDR相關產品，希望能奪回DRAM一哥寶座，也是一個催化劑。
業界指出，三星、美光等大廠鎖定DDR5、高頻寬記憶體等高階DRAM市場，將陸續停供DDR4，使得近期DDR4現貨價驚驚漲。
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