特斯拉加碼AI 今年要砸80億美元擴充基建…緯創迎大單

特斯拉21日透過官方社群平台X宣布，繼去年投資百億美元後，2025年資本支出將再投入80億美元，擴建AI等基礎建設。台廠中，緯創（3231）是特斯拉AI伺服器關鍵協力廠，將喜迎大單。

此前，緯創已預告竹北AI園區新廠已被輝達包走，如今又有特斯拉大單挹注，緯創AI業務左右逢源，營運發燙。受相關消息激勵，緯創昨（23）日股價不畏大盤重挫313點，收平盤價118.5元，表現抗跌。

業界看好，特斯拉持續擴大AI投資，對AI伺服器採購需求同步水漲船高。特斯拉AI伺服器主要由戴爾供應，緯創則是戴爾AI伺服器主機板最大協力廠，將配合戴爾出貨特斯拉。

緯創表示，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長，今年AI伺服器營收將大增三位數百分比。

緯創受惠輝達GB200機櫃需求暢旺，點燃AI伺服器出貨火苗，5月營收首度衝破2,000億元大關，再創新高，由於輝達GB200機櫃出貨單價高昂，法人預期，在GB200放量出貨推升下，緯創6月、第2季營收可望雙雙續締新猷，後續又有特斯拉相關大單進駐，營運更有看頭。

據特斯拉揭露，截至2025年初，該公司成立以來累計資本支出達440億美元，其中2024年支出就高達100億美元，預估2025年度將再投入約80億美元。

特斯拉目前資金主要用於墨西哥新廠、Cybertruck產線優化與AI技術研發。特斯拉執行長馬斯克今年3月的員工大會上強調，2024年特斯拉光是在AI領域投資就高達100億美元，其中將近半數用於自研AI推理運算、車載感測器及Dojo超級電腦。

特斯拉AI訓練主力為Cortex訓練中心，可同時訓練FSD與人形機器人。馬斯克透露，Cortex已部署超過5萬顆GPU，預計短期內突破10萬顆，躋身全球前五大算力中心。

特斯拉全新一代的Dojo 2超級電腦也即將問世，其運算效能預計將較前一代提升十倍，進一步支撐AI自研系統升級，用於FSD訓練，催動更多AI伺服器建置需求。

特斯拉全車系目前已搭載AI 4平台，預計未來將持續進化至AI 7版本，掌握智慧駕駛技術主導權。