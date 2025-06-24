鴻海AI訂單看到2027年 透露一定會參與國外數千億美元大型專案

鴻海集團閉門法說會昨（23）日起跑，母公司鴻海（2317）由發言人巫俊毅主講。與會法人轉述，現場利多不斷，包括AI伺服器訂單直達2027年，並透露「國外數千億美元的大型AI專案，鴻海一定在裡面」等樂觀訊息，直言「訂單不是問題，產能才是問題」。

鴻海集團包括鴻海、廣宇、乙盛-KY、鴻華先進、京鼎、鴻騰精密（FIT）等六家企業從昨天起至本周三（25日）連辦三天企業主題座談會（閉門法說會），昨天由鴻海、廣宇、乙盛先登場，鴻海場次是法人最關注的焦點。

法人引述巫俊毅談話指出，鴻海在資通訊（ICT）、AI與電動車等領域，與競爭者最大的差別是鴻海擁有比較多的客戶與訂單，AI伺服器訂單能見度至少兩年，一方面是因為鴻海與輝達（NVIDIA）在設計上有許多合作，加上鴻海在AI伺服器市占率超過四成，鴻海同時了解供給與需求兩端，這是鴻海的市場地位。

另外，在AI伺服器領域，鴻海不僅有雲端服務供應商（CSP）客戶、品牌伺服器客戶，現在又多了幾個很大的AI計畫，這些計畫都要斥資數千億美元，目前有一、兩個計畫非常明確，相關投資額由原估計的1,000億美元，調高到3,000億到5,000億美元。

與會法人轉述，巫俊毅直言，上述數千億美元的國外AI專案，「鴻海一定會在裡面」，這也是鴻海與其他人不一樣的地方，這些大專案都是鴻海的生意，使得鴻海AI伺服器訂單能見度直達兩年到三年。

由於訂單眾多，與會法人透露，巫俊毅明確指出，「目前AI訂單已經不是問題，產能才是問題。」鴻海在兩周前，更新於美國德州休士頓租用新廠房的訊息，不是為了今年或明年所需，而是為了更久之後的需要提前準備。

至於電動車事業，巫俊毅表示，電動車是百家爭鳴的市場，鴻海不跟中國大陸競爭，甚至這些大陸品牌未來有機會成為鴻海客戶。

巫俊毅認為，汽車是非常區域製造的產品，沒有一個品牌可以在全世界到處設廠，鴻海可以收集不同客人訂單，在當地做最具競爭力的產品，汽車是極度關稅保護的產品，因此一定要區域製造。