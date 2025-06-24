快訊

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海AI訂單看到2027年 透露一定會參與國外數千億美元大型專案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海集團閉門法說會昨（23）日起跑，母公司鴻海（2317）由發言人巫俊毅主講。與會法人轉述，現場利多不斷，包括AI伺服器訂單直達2027年，並透露「國外數千億美元的大型AI專案，鴻海一定在裡面」等樂觀訊息，直言「訂單不是問題，產能才是問題」。

鴻海集團包括鴻海、廣宇、乙盛-KY、鴻華先進、京鼎、鴻騰精密（FIT）等六家企業從昨天起至本周三（25日）連辦三天企業主題座談會（閉門法說會），昨天由鴻海、廣宇、乙盛先登場，鴻海場次是法人最關注的焦點。

法人引述巫俊毅談話指出，鴻海在資通訊（ICT）、AI與電動車等領域，與競爭者最大的差別是鴻海擁有比較多的客戶與訂單，AI伺服器訂單能見度至少兩年，一方面是因為鴻海與輝達（NVIDIA）在設計上有許多合作，加上鴻海在AI伺服器市占率超過四成，鴻海同時了解供給與需求兩端，這是鴻海的市場地位。

另外，在AI伺服器領域，鴻海不僅有雲端服務供應商（CSP）客戶、品牌伺服器客戶，現在又多了幾個很大的AI計畫，這些計畫都要斥資數千億美元，目前有一、兩個計畫非常明確，相關投資額由原估計的1,000億美元，調高到3,000億到5,000億美元。

與會法人轉述，巫俊毅直言，上述數千億美元的國外AI專案，「鴻海一定會在裡面」，這也是鴻海與其他人不一樣的地方，這些大專案都是鴻海的生意，使得鴻海AI伺服器訂單能見度直達兩年到三年。

由於訂單眾多，與會法人透露，巫俊毅明確指出，「目前AI訂單已經不是問題，產能才是問題。」鴻海在兩周前，更新於美國德州休士頓租用新廠房的訊息，不是為了今年或明年所需，而是為了更久之後的需要提前準備。

至於電動車事業，巫俊毅表示，電動車是百家爭鳴的市場，鴻海不跟中國大陸競爭，甚至這些大陸品牌未來有機會成為鴻海客戶。

巫俊毅認為，汽車是非常區域製造的產品，沒有一個品牌可以在全世界到處設廠，鴻海可以收集不同客人訂單，在當地做最具競爭力的產品，汽車是極度關稅保護的產品，因此一定要區域製造。

鴻海 伺服器 AI

延伸閱讀

有機會實習...2025鴻海科技獎今頒獎 21位研究生獲殊榮

基隆城市發展論壇 謝國樑：布局AI產業、基捷軌道經濟

錄取率僅1.7%！鴻海董事長辦公室遴選暑期實習生 競爭超激烈

鴻海董辦暑期實習生擴大舉行 逾千份履歷僅1.7%錄取率

相關新聞

DDR4價暴漲 南亞科、華邦樂

DDR4現貨價持續飆漲，昨（23）日DDR4 16Gb晶片出現報價比同樣為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍...

南亞科、華邦滿手賠錢貨 轉眼變黃金

三個月前，DDR4價格低迷，南亞科、華邦等本土DRAM廠持續虧損咬牙苦撐，南亞科截至首季底庫存金額更衝上歷史新高375....

鴻海人形機器人、航太持續發力

鴻海昨（23）日舉行閉門法說會，與會法人透露，鴻海衝刺AI布局之際，在人形機器人與航太等新興產業也持續發力。

聯發科、華為專利爭訟升溫

歐洲統一專利法院（UPC）曼海姆（Mannheim）分庭最新訴訟訊息顯示，聯發科子公司HFI Innovation控告華...

系統電、加百裕結盟 強攻BBU美國製造

AI資料中心大量設置，催動電池備援電力模組（BBU）需求熱，系統電、加百裕兩家老牌能源與電池企業攜手，推動BBU美國製造...

電池模組廠 業績吃補

電池備援電力模組（BBU）可說是今年國內電池模組廠最主要成長動能，包含新普集團旗下股王AES-KY、順達、新盛力等皆看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。