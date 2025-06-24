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DDR4價暴漲 南亞科、華邦樂

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北報導
DDR4現貨價持續飆漲。示意圖。路透
DDR4現貨價持續飆漲。示意圖。路透

DDR4現貨價持續飆漲，昨（23）日DDR4 16Gb晶片出現報價比同樣為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍的狀況，是DRAM史上首次前一代產品報價竟比最新規格高100%。

統計DDR4現貨價短短兩周又漲了約五成，本季以來各容量價格暴漲逾二倍，南亞科（2408）現為全球最大DDR4供應商，坐擁報價暴漲收益，華邦也沾光。

業界人士直言，過往前一代DRAM晶片報價雖因供應相對少，價格顯得有撐，但這次同樣為16Gb規格的DDR4晶片報價竟然比DDR5貴一倍，堪稱「歷史性的一刻」，更凸顯當下DDR4市場嚴重供不應求，下游不惜追價搶貨的熱潮持續高燒不退。

時間拉回到5月中下旬，DDR4報價雖然開始揚升，但報價仍低於DDR5，直到6月初出現DDR4現貨價超越DDR5的「報價倒掛」行情，市場追價買盤更顯火熱。而從DDR4現貨價追上DDR5，到現在DDR4報價比DDR5貴一倍，僅花了短短約兩周的時間，「市場瘋狂程度可見一斑」。

依據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業DRAM報價網站DRAMeXchange昨日晚間最新報價，DDR4 16Gb（1Gx16）3200現貨價續揚4.35%，均價為12美元，相較之下，同為16Gb容量的DDR5 16G（2Gx8）4800/5600報價6.014美元，換算DDR4報價已比DDR5貴約一倍，震驚業界。

時間再往前推，今年首季最後一個交易日，DDR4 16Gb（1Gx16）3200現貨均價為3.95美元，與昨天最新報價相較，報價不到一季漲了兩倍。而DDR4 8Gb（1Gx8）3200則從1.63美元大漲至昨天的5.2美元，漲幅逼近2.2倍。

法人看好，南亞科、華邦都是主要DDR4供應商，將搶搭報價勁揚商機。其中，南亞科DDR3加上DDR4占整體營收比重高達八成，近期市場傳出南亞科罕見加碼投入DDR4舊世代產能擴充，打破記憶體產業界往新世代規格擴充的慣例，顯示南亞科已經嗅到未來DDR4的龐大商機。

業界觀察，近二周DDR4現貨價狂飆，預期後續合約價可望同步水漲船高，加上原廠皆已預訂淡出中低階市場，供不應求預料持續。

台灣記憶體模組龍頭威剛樂觀預期，客戶下大單排隊等出貨，在下游提前備貨的強大需求下，第3季DDR4合約價看漲30%至40%。

受報價勁揚激勵，南亞科昨天在加權指數重挫下，盤中一度翻紅，惟後續難扺大盤疲弱，終場跌0.5元、收58.4元，表現仍較大盤強：華邦開低後雖即拉高，終場逆勢漲逾3.4%、收19.6元；威剛則是勁揚5.4%、收98.9元。

南亞科 6G

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