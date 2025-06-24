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設科學園區 環評新變革

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

新設科學園區政策環評將有新變革。環境部彙整國科會所提新設園區政策環評徵詢意見，配合淨零排放政策，未來廠商進駐園區，用電方面應提高自用發電比率；用水方面應訂定用水回收率及再生水使用率逐年提升。

配合淨零排放、低碳政策等國際環保趨勢，初審通過的修正版本中，要求新設（含擴建）科學園區前，要求國科會宜充分考量淨零排放等國際環保趨勢，並訂定分期推動規劃。

廠商關切的能源規劃上，未來國科會應盤點科學園區最大電能耗用量，推估各科學園區未來電力使用需求，且因應「2050 淨零排放」政策架構與階段性溫室氣體減量目標，能源來源優先考量低碳或零碳能源，並納入購置綠電及訂定綠能使用之最低比率。

能源規劃上最大的調整就是國科會未來在規劃進駐廠商時，有機會要求廠商裝設自用發電設備、節（儲）能設備，或其他符合再生能源發展條例或自治條例所允許之方式，提高自用發電比例；另規劃園區用電大戶需裝設用電契約容量10％以上比例之再生能源發電設備。

用電方面，國科會宜規劃使用園區內事業用地作為設置相關能源設施用地，配合未來新設園區可引進相關綠能產業進駐，進而鏈結及整合進駐廠商可能運用之能資源，穩定電力供給。

綠能 環保 再生能源

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