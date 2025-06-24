超薄手機市場在哪...品牌廠停看聽

隨著三星Galaxy S25 Edge銷售表現傳出不如預期後，各家手機品牌廠對於超薄手機的市場，也正逐漸從積極轉為停看聽。業界人士認為，若是三星無法成功打開超薄手機市場，只能期待蘋果的iPhone 17 Air問世，才有機會再次擴大超薄手機市場需求。

業界人士指出，品牌廠最大的風險往往來自於開拓新市場，過去三星也是花了數年時間，才成功把折疊機市場塑造起來，引發各大品牌廠陸續跟進，而超薄手機的一時失利，未來是否能複製折疊機的成功模式，尚有待觀察。

事實上，超薄手機就如同蘋果的MacBook Air，而傳統旗艦機就如同MacBook Pro，二種產品的需求面向不同，同樣有助於提高手機銷售量。價格方面，業界人士分析，超薄手機是品牌業者新產品線，主打市場不是中低階消費帶，也不是最高階金字塔頂端消費層，因此在價格策略相對也可較為彈性，預料將低於旗艦機。