三星超薄手機驚傳砍產能 恐牽動台積、大立光等台鏈

手機品牌大廠三星日前推出超薄手機Galaxy S25 Edge，引發外界高度關注，但上市後卻傳出新品叫好不叫座，銷售狀況不如預期，甚至傳出三星正大砍新機產能，藉此止血；市場憂心，三星超薄手機出師不利，恐將牽動台積電（2330）、大立光、晶技等相關供應鏈敏感神經。

三星在今年5月時發表Galaxy S25 Edge，主打超薄設計，機身厚度只有5.8mm，重量僅163克，除了比最高階機款S25 Ultra的8.2mm、218克更薄更輕，邊框與背蓋皆為平面金屬材質，外觀不僅充滿現代感，而且具備極簡約美學，推出後還被市場譽為超薄工藝的代表。

不過，根據韓媒《The Elec》報導，三星原本對Galaxy S25 Edge寄予厚望，不料銷售成果不佳，且才推出一個月，就因銷售不順而大砍產量，這對三星而言十分不妙。

業界人士指出，不只是三星對超薄手機充滿期待，原先各家品牌廠期望超薄手機能成為繼折疊機後，下一個智慧手機新藍海，但從Galaxy S25 Edge銷售不如預期的情況來看，未來超薄手機市場需求恐要打上問號。

據了解，Galaxy S25 Edge處理器為高通Snapdragon 8 Elite for Galaxy，由台積電以3奈米製程操刀，而大立光供應鏡頭模組，晶技則供應石英元件。業界人士指出，由於Galaxy S25 Edge並非是主流機種，對供應鏈影響應該較有限。

Galaxy S25 Edge銷售未達預期，有可能影響三星明年Galaxy S26的產品布局。業界人士分析，原先三星擬用Edge取代既有的Plus版本，如今Edge失利下，Plus版本是否續存，將考驗三星高層對產品路線判斷力。

業界人士認為，市場原先認定的新藍海若無法拓展，對於手機產業未來發展確實較為不利，因此後續要密切觀察包括OPPO、vivo、小米、蘋果等其他品牌廠是否會推出超薄手機，畢竟折疊機當初也是一路走來充滿荊棘，但如今市場規模已經逐漸成形，因此現在尚無法論定超薄手機市場的成敗。