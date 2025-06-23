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vivo台灣市占超車OPPO 台灣總經理陳怡婷：今年銷售額拚年增5成

中央社／ 台北23日電
vivo 23日下午在台北舉辦vivo X200 FE發表會，新機以輕薄設計搭載蔡司影像系統及全新AI創作功能，將於23日在全台各大通路開賣。中央社
vivo 23日下午在台北舉辦vivo X200 FE發表會，新機以輕薄設計搭載蔡司影像系統及全新AI創作功能，將於23日在全台各大通路開賣。中央社

vivo近期已超越OPPO成為台灣月銷售額市占的第3名，vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，今年表現可望超越原先設定目標，預估銷售額目標有望進一步增加到年成長近50%，也對下半年台灣手機市況樂觀。

vivo表示，去年底推出旗艦X200系列，開賣7天即創較前代翻倍成長的成績，X200系列半年來銷售週期熱度不減，銷售量累積至今更超前代成長4成，為vivo史上最長賣型旗艦。

vivo X200 FE今天在台發表，攜手兩大合作夥伴聯發科與蔡司，搭載5000萬畫素主鏡頭與5000萬蔡司超級長焦鏡頭，內建6500mAh電池，建議售價新台幣2萬6990元。

根據研調機構統計，在台灣智慧手機市場銷售數據中，vivo近期已超越OPPO成為台灣月銷售額市占的第3名，僅次於蘋果與三星。

vivo台灣總經理陳怡婷指出，預計今年可望超越原先設定目標，比2024年銷量成長25%、銷售額成長有望近一步增加到挑戰50%，重點會放在中高階X系列和Ｖ系列，下半年每個月都有新品推出。

她坦言，618電商銷售的成長幅度沒有那麼高，因為消費者選擇商品更在意的是對新機需求，而非折扣和優惠，疫情後消費者回歸到實體消費的趨勢很明顯。

觀察台灣整體手機市場，她表示，今年第2季銷量彈升，來自多品牌新機推出，第3季推出新機節奏還是蠻踴躍的，但成本和通膨難免會造成一點影響，對vivo而言，整體手機成本、運費上都有一些漲幅，但都還能吸收。

而對於iPhone未來價格可能會受到關稅和匯率的影響，她認為，無論如何都對vivo都是樂觀的，來自於vivo與iPhone定價有一大段的落差，是對手價格的一半或6成，所以成長空間很大，如果iPhone調漲，對於vivo而言，市場餅又會變大，若iPhone調降價格，距離也還很遠，vivo都有很大優勢存在，這也是對下半年樂觀的理由。

智慧手機 vivo iPhone

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