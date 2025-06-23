vivo台灣市占超車OPPO 台灣總經理陳怡婷：今年銷售額拚年增5成
vivo近期已超越OPPO成為台灣月銷售額市占的第3名，vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，今年表現可望超越原先設定目標，預估銷售額目標有望進一步增加到年成長近50%，也對下半年台灣手機市況樂觀。
vivo表示，去年底推出旗艦X200系列，開賣7天即創較前代翻倍成長的成績，X200系列半年來銷售週期熱度不減，銷售量累積至今更超前代成長4成，為vivo史上最長賣型旗艦。
vivo X200 FE今天在台發表，攜手兩大合作夥伴聯發科與蔡司，搭載5000萬畫素主鏡頭與5000萬蔡司超級長焦鏡頭，內建6500mAh電池，建議售價新台幣2萬6990元。
根據研調機構統計，在台灣智慧手機市場銷售數據中，vivo近期已超越OPPO成為台灣月銷售額市占的第3名，僅次於蘋果與三星。
vivo台灣總經理陳怡婷指出，預計今年可望超越原先設定目標，比2024年銷量成長25%、銷售額成長有望近一步增加到挑戰50%，重點會放在中高階X系列和Ｖ系列，下半年每個月都有新品推出。
她坦言，618電商銷售的成長幅度沒有那麼高，因為消費者選擇商品更在意的是對新機需求，而非折扣和優惠，疫情後消費者回歸到實體消費的趨勢很明顯。
觀察台灣整體手機市場，她表示，今年第2季銷量彈升，來自多品牌新機推出，第3季推出新機節奏還是蠻踴躍的，但成本和通膨難免會造成一點影響，對vivo而言，整體手機成本、運費上都有一些漲幅，但都還能吸收。
而對於iPhone未來價格可能會受到關稅和匯率的影響，她認為，無論如何都對vivo都是樂觀的，來自於vivo與iPhone定價有一大段的落差，是對手價格的一半或6成，所以成長空間很大，如果iPhone調漲，對於vivo而言，市場餅又會變大，若iPhone調降價格，距離也還很遠，vivo都有很大優勢存在，這也是對下半年樂觀的理由。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言