LINE公布台灣用戶三大數據 每天發出貼圖數近6,000萬
LINE首度揭露3項台灣用戶使用數據，包括每日收回訊息數850萬、每日活躍群組數1,000萬，與每日傳送貼圖數近6,000萬。LINE 23日上線14年，為台灣用戶設計專屬免費貼圖，將於7月1日開放下載，並從即日起到7月4日推出LINEguage影音策展、功能許願投稿，與社交級數檢定等活動。
LINE通訊軟體在2011年3月東日本大地震發生時正在開發階段，全體員工都強烈感受到「正是在這種時候，能夠與重要的人保持聯繫的服務是必需的」，2011年6月23日推出，除了緊急聯繫，後來也讓用戶可以與親近的朋友、戀人、家人等進行一對一的對話，或以群組形式聊天交流，同年10月LINE新增了免費通話功能，讓用戶可以在國內外隨時免費與朋友通話，同時也開始推出貼圖。目前台灣LINE用戶數達2,200萬，每日傳送訊息超過10億則，延伸服務包括內容、移動、電商、企業解決方案，以及金融科技等服務。
為回饋用戶對LINE的使用與支持，LINE台灣團隊預告，特別準備歡慶14週年的台灣用戶專屬免費貼圖，用戶可於7月1日起的一個月內透過LINE貼圖小舖下載，下載後可使用90天。邀請LINE貼圖創作者「天竺鼠森森」創作全新貼圖，由小水豚豆仔和他的好朋友們，以最輕鬆療癒且自在的方式，陪用戶一起勇敢表達最真的自己。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言