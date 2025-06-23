LINE公布台灣用戶三大數據 每天發出貼圖數近6,000萬

LINE首度揭露3項台灣用戶使用數據，包括每日收回訊息數850萬、每日活躍群組數1,000萬，與每日傳送貼圖數近6,000萬。LINE 23日上線14年，為台灣用戶設計專屬免費貼圖，將於7月1日開放下載，並從即日起到7月4日推出LINEguage影音策展、功能許願投稿，與社交級數檢定等活動。

LINE通訊軟體在2011年3月東日本大地震發生時正在開發階段，全體員工都強烈感受到「正是在這種時候，能夠與重要的人保持聯繫的服務是必需的」，2011年6月23日推出，除了緊急聯繫，後來也讓用戶可以與親近的朋友、戀人、家人等進行一對一的對話，或以群組形式聊天交流，同年10月LINE新增了免費通話功能，讓用戶可以在國內外隨時免費與朋友通話，同時也開始推出貼圖。目前台灣LINE用戶數達2,200萬，每日傳送訊息超過10億則，延伸服務包括內容、移動、電商、企業解決方案，以及金融科技等服務。

為回饋用戶對LINE的使用與支持，LINE台灣團隊預告，特別準備歡慶14週年的台灣用戶專屬免費貼圖，用戶可於7月1日起的一個月內透過LINE貼圖小舖下載，下載後可使用90天。邀請LINE貼圖創作者「天竺鼠森森」創作全新貼圖，由小水豚豆仔和他的好朋友們，以最輕鬆療癒且自在的方式，陪用戶一起勇敢表達最真的自己。