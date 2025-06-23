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史上首見！DRAM DDR 4搶手 現貨報價狂飆達DDR5一倍

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

各大記憶體原廠積極轉向DRAM高階製程，使DDR4供應大幅吃緊，研究機構最新數據顯示，DRAM DDR4近期報價狂飆，今日已達DDR5的一倍，為史上首見引發業界熱議，DDR4現貨供不應求、報價大漲僅兩周就翻倍達到此價位，展現市場需求熱度突然快速又急。

業界觀察，DDR4現貨6月初價格還倒掛，近二周現貨報價狂飆，雖然目前是現貨價格狂飆，但預期現貨價格上升後，後續合約價格也將可望同步水漲船高，加上原廠皆已預訂淡出中低階市場，供不應求預料持續。

依據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業網站DRAMeXchange今日上午最新數據顯示，DRAM DDR4 16Gb (2Gx8)3200產品報價最高達到13美元，最低為6.45美元，相對DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600報價最高為9美元，最低4.55美元，平均價格來高DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600為6.014美元，DDR4 16Gb (1Gx16)3200則為12美元，均價已顯示前一代規格比最新貴約一倍。

該機構報價數據也顯示，所有項目產品當中以DDR4 16Gb (1Gx16)3200報價最高達24美元，最低為11美元，漲幅4.35%在所有產品中漲勢最犀利。

先前6月18日數據顯示，DDR4 16Gb (1Gx16)3200和DDR4 8Gb(512Mx16) 3200當周僅兩個交易日分別飆漲12.8%、16.13%，目前DDR4 16Gb (1Gx16)3200漲勢仍持續強勁逾4%。DDR4 8Gb(512Mx16) 3200漲幅則約1.92%。

DRAM 6G

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