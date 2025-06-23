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IPC宣布更名為「全球電子協會」 開啟全新篇章

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IPC今日宣布正式更名為全球電子協會，倡議全球供應鏈協作，並發布全球貿易流量研究。（ 路透）
IPC今日宣布正式更名為全球電子協會，倡議全球供應鏈協作，並發布全球貿易流量研究。（ 路透）

IPC今日宣布正式更名為全球電子協會（Global Electronics Association），開啟全新篇章，同時反映其作為全球電子產業領導者的定位。受「引領卓越電子，共創美好世界」的願景引領，全球電子協會（electronics.org）致力於透過與超過3000家會員企業、數千個合作夥伴，及數十個政府機關的合作，強化供應鏈韌性，推動產業快速成長。

全球電子協會董事會主席暨迅達科技（TTM Technologies）總裁兼執行長Tom Edman表示，「董事會對本次轉型的支持與認可，充分體現了我們的共識：電子產業已發生根本性的變革。協會的服務範疇早已超越創立初期專注的印刷電路板領域──我們正積極賦能人工智慧、自動駕駛、新世代通訊，及更多新興領域。隨著我們以全新名稱描繪未來方向，我們將持續深化與政府及產業的夥伴關係，促進投資、驅動產業創新，與降低電子供應鏈中斷風險」。

全球電子協會總裁兼執行長John W. Mitchell指出，電子產品如今已是各產業的支柱，使其供應鏈對經濟、政府與日常生活至關重要。我們全新的使命與願景，將使我們能與全球產業及會員更緊密地合作，以提倡電子產品在這持續變動的世界中的重要性。

全球電子協會同時發布全球電子產業貿易流向的研究，該產業目前已占全球商品貿易總額的五分之一以上。主要發現包括：

半導體與連接器等中間投入品的貿易額，已超過智慧型手機與筆記型電腦等成品。2023年，全球電子產品貿易總額達4.5兆美元，其中零組件就佔了2.5兆美元。

中國、越南、印度等主要出口國，同時也是電子中間投入品進口成長最快的國家，顯示全球電子製造的高度相互依賴性。

這種相互依存的關係，使得回流製造與供應鏈脫鉤等策略在可行性上面臨挑戰，因為新興出口國仍高度仰賴來自全球的零組件供應。

Mitchell總結說，「我們的貿易流向分析強調，電子時代的競爭力基礎在於供應鏈的韌性，而非自給自足。任何單一企業或國家都無法獨立運作。電子產業生態系的複雜性，需要仰賴與他者的合作及夥伴關係。全球電子協會致力於透過促進產業、政府與利害關係人之間的合作，共同打造一個充滿活力且持續成長的全球電子供應鏈。」

全球電子協會支持從設計到成品的完整電子產業價值鏈，涵蓋原始設備製造商、半導體、印刷電路板、封裝與製造服務、線束、材料及設備供應商。協會在比利時、中國、德國、印度、日本、南韓、馬來西亞、墨西哥、台灣及美國皆設有營運據點，並在數十個國家擁有業務布局，以支持其會員。

願景 董事 半導體

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