IPC宣布更名為「全球電子協會」 開啟全新篇章
IPC今日宣布正式更名為全球電子協會（Global Electronics Association），開啟全新篇章，同時反映其作為全球電子產業領導者的定位。受「引領卓越電子，共創美好世界」的願景引領，全球電子協會（electronics.org）致力於透過與超過3000家會員企業、數千個合作夥伴，及數十個政府機關的合作，強化供應鏈韌性，推動產業快速成長。
全球電子協會董事會主席暨迅達科技（TTM Technologies）總裁兼執行長Tom Edman表示，「董事會對本次轉型的支持與認可，充分體現了我們的共識：電子產業已發生根本性的變革。協會的服務範疇早已超越創立初期專注的印刷電路板領域──我們正積極賦能人工智慧、自動駕駛、新世代通訊，及更多新興領域。隨著我們以全新名稱描繪未來方向，我們將持續深化與政府及產業的夥伴關係，促進投資、驅動產業創新，與降低電子供應鏈中斷風險」。
全球電子協會總裁兼執行長John W. Mitchell指出，電子產品如今已是各產業的支柱，使其供應鏈對經濟、政府與日常生活至關重要。我們全新的使命與願景，將使我們能與全球產業及會員更緊密地合作，以提倡電子產品在這持續變動的世界中的重要性。
全球電子協會同時發布全球電子產業貿易流向的研究，該產業目前已占全球商品貿易總額的五分之一以上。主要發現包括：
半導體與連接器等中間投入品的貿易額，已超過智慧型手機與筆記型電腦等成品。2023年，全球電子產品貿易總額達4.5兆美元，其中零組件就佔了2.5兆美元。
中國、越南、印度等主要出口國，同時也是電子中間投入品進口成長最快的國家，顯示全球電子製造的高度相互依賴性。
這種相互依存的關係，使得回流製造與供應鏈脫鉤等策略在可行性上面臨挑戰，因為新興出口國仍高度仰賴來自全球的零組件供應。
Mitchell總結說，「我們的貿易流向分析強調，電子時代的競爭力基礎在於供應鏈的韌性，而非自給自足。任何單一企業或國家都無法獨立運作。電子產業生態系的複雜性，需要仰賴與他者的合作及夥伴關係。全球電子協會致力於透過促進產業、政府與利害關係人之間的合作，共同打造一個充滿活力且持續成長的全球電子供應鏈。」
全球電子協會支持從設計到成品的完整電子產業價值鏈，涵蓋原始設備製造商、半導體、印刷電路板、封裝與製造服務、線束、材料及設備供應商。協會在比利時、中國、德國、印度、日本、南韓、馬來西亞、墨西哥、台灣及美國皆設有營運據點，並在數十個國家擁有業務布局，以支持其會員。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言