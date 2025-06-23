hito流行音樂獎吸睛 中華電MOD、Hami Video創收視佳績

華語樂壇年度盛事「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮21日於台北小巨蛋盛大舉行，中華電信（2412）MOD、Hami Video全程轉播，再創收視佳績。

中華電信董事長簡志誠受邀出席並擔任頒獎嘉賓，簡志誠頒獎時表示，中華電信支持華語流行音樂，MOD、Hami Video全程轉播頒獎典禮，提供無法親臨現場的樂迷共襄盛舉觀賞精彩演出，期盼流行音樂在眾多音樂人的努力下持續發光發熱！

2025 hito流行音樂頒獎典禮齊聚華語樂壇優秀音樂人，包括華語流行樂天后蔡依林、Ella陳嘉樺、盧廣仲、宇宙人、Energy、陳勢安等21組豪華卡司用歌聲撼動小巨蛋。

中華電信表示，2025 hito流行音樂頒獎典禮帶起平台收視走揚，今年MOD觀看人次較去年成長38%，Hami Video觀看人數為去年2倍，展現超高收視人氣。

簡志誠與曾多次獲得hito流行音樂獎項的陳勢安，一同揭曉本屆「hito創作歌手」、「hito樂團」、「hito團體」三座獎項，分別頒發給金曲歌后戴佩妮、搖滾大勢樂團TRASH、唱跳男團Energy。