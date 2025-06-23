《死亡擱淺2：沙灘》將上市 電信公司祭帳單代收優惠

《死亡擱淺 2：沙灘（DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH）》即將於6月26日在PlayStation®Store盛大上市，中華電（2412）強調，要成為暑假遊戲神隊友，推帳單代收點數回饋優惠。

《DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH》為KOJIMA PRODUCTIONS旗下、小島秀夫領軍開發的《DEATH STRANDING》正統續作，延續前作獨特的末日世界觀與敘事風格，並全面升級遊戲畫面、角色刻劃、載具設計與戰鬥機制，預料將再次掀起全球話題，將於26日重磅上架。

中華電信表示，迎接炎炎夏日宅家玩遊戲的商機，中華電信帳單代收服務即日起至7月31日推出多項點數回饋，讓玩家體驗遊戲大作還能同時賺Hami Point點數。

中華電信指出，帳單代收提供玩家於PlayStation Store購買遊戲優惠回饋，購買、並消費合計滿3,000元，使用行動帳單代收服務就抽999點Hami Point點數購物金；若消費滿1,000元即可抽100點Hami Point、滿2,000元抽200點Hami Point。

中華電信表示，推出「Google Play 帳單代收夏日祭」活動，客戶在Google Play消費使用帳單代收服務享有多重好康回饋，於活動期間至網站完成登錄，即享8月消費帳單6%現金回饋；新朋友享限定首刷禮，首筆消費不限金額抽Hami Point 66點；累積消費滿額加碼抽Hami Point點數購物金，滿1,999元抽Hami Point 200點，最高累積消費達5,999元可抽Hami Point 900點。

台灣大（3045）則宣布，推出《DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH》「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務，並推出專屬優惠，消費者可免信用卡付款，於 PlayStation®Store 1分鐘輕鬆完成購買，並享最高1,200元折抵金回饋。

台灣大指出，優惠期限內，台灣大哥大用戶至PlayStation®Store購買《DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH》或其他商品，並使用「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務，消費累積滿新台幣2,000元即可獲得200元折抵金，累積滿3,000元還可抽1,000元折抵金，享受便捷安全的數位支付體驗，還能獲得折抵優惠。

此外，近年台灣大也鎖定遊戲市場，推出專為遊戲愛好者量身打造的「OP 遊戲玩家套裝」，以高CP值整合網路、設備與內容服務，並電信獨家推出多款PS系列商品，包含PS Portal單機銷售方案，月租999元，零元即可將PS Portal帶回家；另有「PS5 Slim 數位版主機+PlayStation Portal 遙控遊玩機」套裝組合，月租1,399元，專案價零元起。

台灣大指出，子品牌「OP響樂生活」橫跨「OP影音劇院」、「OP遊戲玩家」、「OP科技生活」以及「OP智慧家庭」四大服務支線，串聯設備、內容、網路、服務，提供一站式服務，解決用戶在選擇3C產品及串接複雜系統時的痛點，2024年銷量年增15%，展現穩健成長動能。

此外，台灣大指出，「OP 遊戲玩家套裝」更深受市場青睞，PS系列商品銷量長居電信通路排名第一，選擇5G月租999元以上之高資費方案用戶比例更近九成，進一步推升整體ARPU表現。