緯軟舉辦 WITS Next VIP Meetup 宣布跨足 IC Layout 領域
緯軟（4953）於6月19日舉辦第二屆 WITS Next VIP Meetup，以「Ride the Wave, Lead the Way」為主題，邀請關鍵客戶與科技夥伴高階主管齊聚一堂，探討如何在 AI 驅動下，與技術夥伴共同實現數位創新、深化策略聯盟。
緯軟表示，本次活動聚焦於技術生態、組織文化、AI 實踐與產業布局等多元面向，透過實際案例分享與專題研討，不僅展示緯創軟體推動「ALL in AI」與經營國際人才、科技夥伴及客戶價值三大生態圈的具體成果，也引導貴賓共同探討 AI 時代下的策略夥伴關係。
會中，緯創軟體正式宣布成立 「半導體新事業單位」，標誌公司正式由 IT 服務跨足至 IC Layout領域。緯創軟體長期深耕半導體產業，憑藉對產業趨勢的敏銳掌握與對客戶需求的深度理解，已成為多家領導級晶圓代工與 IC 設計企業的重要合作夥伴。
此次組織升級，也迎來一支具備實戰經驗的 IC Layout 團隊加入，不僅強化緯創軟體在設計服務上的即戰力，也加速整體技術版圖的拓展。未來，緯創軟體將持續整合軟體與半導體的人才優勢，深化與客戶的技術協作，共創智慧科技的新局。
展望未來，緯創軟體將以雙軸成長策略為核心：以 AI 加速價值提升，以半導體差異化全球布局，從人才、技術、與客戶價值等面向，持續打造永續成長的生態系。
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