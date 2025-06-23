談川普關稅戰 現觀科董座邱大剛：匯率波動有影響、但衝擊不大

美國總統川普在全球大打關稅戰，也讓市場供應鏈或多或少都受到影響，而面對關稅戰帶來的影響，電信數據分析大廠現觀科（6906）董事長邱大剛23日坦言，川普關稅戰對公司來說，幾乎完全沒有影響，唯一的影響是台幣與美金的匯率波動，「由於我們90%營收都來自海外，且都是以美金計價，因此帳上會有一些影響，不過整體衝擊不大，並且團隊自去年以來的所有合約，都有成功地簽下，該執行的也都有確實的按計劃來執行，因此整體來看，自己仍對未來表現保持樂觀態度」。

據悉，現觀科近年憑自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。面對全球市場的布局狀況，邱大剛表示，雖然台灣在這一塊的市場已經接近飽和，但現觀科長期專注於高成長的海外市場，並主力開拓成長空間最大的人口紅利國家，而台灣的營收占比本就不到10%，因此在全球趨勢的帶動之下，仍握有龐大的市場商機，

現觀科5月合併營收0.23億元，月增8.7%，年增3.7%，單月營收恢復成長態勢，而前五月合併營收達1.24億元，年增3.2%。事實上，現觀科手中的非洲大客戶五年長期合約，自去年底開始執行，合約為期五年，覆蓋範圍從原先預計的四個國家擴展至六個國家，未來更有望再增至十四個國家，而邱大剛透露，這筆合約收入將平均的分攤至五年的營收裡，客戶將會一年、一年的繳納，雖然這筆收入也會受到匯率波動的影響，但並非長期、永久的影響，且去年以來所有合約都有如期簽訂，因此自己仍保持樂觀的態度。

展望未來十年，邱大剛坦言，由於目前在前十大人口紅利國家當中，有至少五個國家都已經成為現觀科的客戶，因此未來成長幅度仍相當樂觀，他透露，公司近年的營收成長，跟人口紅利國家的訂單增加有蠻明顯的關係，事實上，目前團隊已將印尼前三大業者的訂單全數拿下，而印度市場的市占率也已囊括2/3，至於非洲六國長約也持續在進行中，今年至明年最主要的幾個客戶也都已經進入簽約、或已簽約，而北美客戶雖然還在簽約、但也已同時進入了實際交付的流程，只待後續訂單逐步完成交付，該成果也將逐步顯現。