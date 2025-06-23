合晶孵小金雞 獨立SOI和氮化鎵部門成立兩子公司

矽晶圓大廠合晶（6182）為孵育小金雞，決定獨立絕緣層上覆矽(Silicon-on-Insulator；SOI)和氮化鎵矽晶圓部門成立睿晶及合晶寬能兩家子公司，為公司在矽光子和高頻和高功率元件一項重要布局，並朝實現獨立營運及上市掛牌目標邁進。

合晶總經理張憲元表示，合晶已在今年4月正式將SOI部門獨立成立睿晶公司。他強調，SOI晶圓可供微機電(MEMS)、功率半導體(Power)、矽光子(Silicon photonics)等領域多項應用，合晶投入這領域已練兵多年，以自主開發技術配合客戶設計，進一步整合半導體工程材料的解決方案，可提供完整且高度的客製化服務。

合晶將SOI晶圓部門獨立成立睿晶，是合晶在矽光子重要布局。合晶去年底正式矽光子聯盟，其中絕緣層上覆矽即是矽光子的基礎。

合晶寬能則主攻氮化鎵矽晶圓（GaN-on-Si），合晶強調公司過去專精在異材料磊晶技術，其中氮化鎵晶圓是在矽基板上生長氮化鎵（GaN）薄膜的半導體晶圓。 這種材料結合了氮化鎵優異的電子特性和矽基板的低成本，被廣泛應用於高功率、高頻的電子元件，例如5G基站、電動車、快速充電器等。

合晶寬能規畫7月正式成立，這也是合晶繼衝刺12吋輕、重摻市場後，為因應AI晶片和高頻和高功率元件發展，為集團多元發展，孵育另外一隻小金雞。