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ANKER召回行動電源 展碁：台灣1款受影響正下架

中央社／ 台北23日電
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。ANKER台灣代理商之一的展碁國際今天表示，台灣區受影響型號只有一款A1257，通路正在下架。

安克創新中國官網20日發布主動召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計71萬2964顆。安克並提出3種補償方案供用戶選擇，一是全額退款，二是升級換新，三是安克商城代金券（原訂單金額＋人民幣50元）。

展碁對中央社記者表示，原廠盤點後，台灣區受影響的行動電源型號只有一款A1257，確定為展碁代理商品，已經緊急通知通路進行產品下架。經過確認，除了水貨賣場，目前通路都已經在處理，且大部分已完成下架。

展碁表示，自20日晚間ANKER中國官網發布聲明後，展碁與ANKER都在緊密討論研擬後續方案，確認細節後將第一時間對外公告，提供完整說明與協助。展碁與安克集團都將持續以負責任的態度落實產品風險控管機制，提供消費者安心且穩定的使用體驗。

展碁進一步指出，目前台灣ANKER已經將產品提交給經濟部標準檢驗局審核，內部正在研擬後續方案，後續都交由台灣ANKER來回應。

據安克創新台灣官網指出，群光電子以及宏碁集團旗下展碁國際為其代理商。群光電子表示，並未代理ANKER召回的型號產品。

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