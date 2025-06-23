快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

PwC 助茂矽打造「企業 AI 大腦」 啟動半導體業智慧轉型

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠創新諮詢公司董事陳世祥。記者蘇健忠／攝影
資誠創新諮詢公司董事陳世祥。記者蘇健忠／攝影

面對全球半導體市場快速變化與競爭壓力，茂矽電子（2342）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）合作啟動「企業AI大腦」專案，邁向第二次數位轉型，藉由導入人工智慧系統「TARS.ai 平台」，茂矽希望突破營收瓶頸、強化內部營運效率，並為員工打造更具未來感的智慧工作環境。

茂矽董事長唐亦仙坦言，美國新一波關稅政策及新台幣升值影響市場信心，未來市況仍具挑戰，雖然出口美國比重不高，但部分間接客戶下單轉趨保守，面對競爭加劇，茂矽近年積極發展車用功率元件與碳化矽新產線，營收與毛利已見成效。

總經理盧建志指出，中國大陸在成熟製程逐步追趕，但茂矽的6吋高壓製程仍保有利基，近一年來功率元件產能持續滿載，同時，茂矽集團整合環球晶（6488）、朋程（8255）等內部資源，正評估設立8吋晶圓廠，藉此強化自有供應鏈。

此次與PwC合作，核心目標在於建構茂矽的「第二個大腦」，透過AI大腦推動三大策略，包括知識傳承不中斷，記錄各部門專業知識，降低人員異動風險，加快訓練效率；營運智慧升級，每個部門將配備AI助理，提升日常作業的即時反應與自動化能力；決策數據化，強化即時數據分析與預測能力，幫助高層做出更快、更準確的決策。

PwC董事陳世祥表示，生成式AI正成為企業數位轉型的關鍵引擎，不只是導入科技，更是重新設計企業營運流程的契機。此專案將由跨領域團隊參與，量身打造符合茂矽長期發展需求的AI應用，打造具永續性與競爭力的未來。

茂矽強調，這場轉型不只是技術升級，更是企業文化重塑的開始，期望藉由AI力量在動盪的全球市場中站穩腳步，邁向智慧製造的新里程。PwC Taiwan也強調，將持續協助引領半導體產業的創新與成長，以智慧航向未來。

延伸閱讀

第一金投信第3季展望：AI 轉型＋水電助攻＋債攻收益

失智症新藥今天國內開打 醫：運動能逆轉失智基因

水果別打成汁！ 新研究揭：果汁恐干擾兒童大腦發育

僅美系進口車有望受惠　關稅、貨物稅若降國產車會被打趴？

相關新聞

ANKER召回行動電源 展碁：台灣1款受影響正下架

安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。ANKE...

PwC 助茂矽打造「企業 AI 大腦」 啟動半導體業智慧轉型

面對全球半導體市場快速變化與競爭壓力，茂矽電子（2342）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）合作啟動「企業AI大...

羅昇子公司怡進工業 亮相台北國際包裝工業展啟動內銷

羅昇企業（8374）子公司、台灣最大出口捆包機製造商TRANSPAK怡進工業，行銷全球、深耕歐美市場，本周將參加台北國際...

緯創竹北廠啟用 象徵 AI 伺服器、智慧製造兩關鍵布局啟動

代工大廠緯創（3231）位於竹北AI園區的最新全球營運總部，已於上週四（6月19日）隆重啟用，這也標誌著公司在AI伺服器...

美超微推 DCBBS 解方搶市！高管曝：應對 AI 的核心競爭策略

美超微（Supermicro）解決方案架構師許銘德近日現身「2025智鏈驅動 釋放AI算力」論壇發表演說，並向眾人展示旗...

台積「晶背供電」難又複雜 卻將延續對三星、英特爾優勢

3年前，台積技術論壇上，台積業務開發資深副總經理張曉強熱情洋溢地宣布：3年後量產的2奈米將採用奈米片結構、晶背供電（backside power delivery Network，BSPDN）兩大新科技。晶背供電，正是台積力拚2026年能開花結果、持續領先三星、英特爾的祕密武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。