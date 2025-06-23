羅昇子公司怡進工業 亮相台北國際包裝工業展啟動內銷
羅昇企業（8374）子公司、台灣最大出口捆包機製造商TRANSPAK怡進工業，行銷全球、深耕歐美市場，本周將參加台北國際包裝工業展，展示高速捆包解決方案，這也是怡進首度在國內展會亮相，正式宣告開啟內銷通路。
怡進為羅昇企業子公司、佳世達大艦隊成員，將結合集團的技術資源與全球營運經驗，致力為台灣產業提供世界級的解決方案。
台北國際包裝工業展於6月25日至28日在台北南港展覽館登場，怡進將於1館4樓展示高速捆包解決方案。此次展出的重點產品TP-702系列高速捆包機，具備每分鐘65條的超高運作效率，成為海外熱銷產品，其穩定的性能與嚴謹的製造品質，也展現了怡進對產品一貫的高標準要求。
目前，怡進在全球擁有400家以上銷售通路，產品以外銷歐美為主，遠銷超過100個國家，超過七成的營收來自歐美市場。
怡進總經理孫曉玲表示：「怡進是從台灣出發的品牌，這些年一步一腳印走向世界，將產品成功推向國際市場。現在，我們想把這份來自世界各地的肯定帶回家，讓台灣的產業也能體驗國際等級的捆包機品質。」
展望未來，孫曉玲說，怡進將持續深耕台灣市場，透過技術創新與在地服務，協助企業加速自動化升級。不僅要成為客戶最值得信賴的捆包夥伴，更期許以來自台灣的實力，與世界接軌、與本土共榮。
羅昇企業成立於1984年，是亞洲傳動控制產品的領導品牌通路商，在2019年透過友通投資，正式加入明基佳世達集團，藉由水平與垂直整合，成為製造業客戶智動化技術升級及綠能轉型的服務專家。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言