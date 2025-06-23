羅昇子公司怡進工業 亮相台北國際包裝工業展啟動內銷

羅昇企業（8374）子公司、台灣最大出口捆包機製造商TRANSPAK怡進工業，行銷全球、深耕歐美市場，本周將參加台北國際包裝工業展，展示高速捆包解決方案，這也是怡進首度在國內展會亮相，正式宣告開啟內銷通路。

怡進為羅昇企業子公司、佳世達大艦隊成員，將結合集團的技術資源與全球營運經驗，致力為台灣產業提供世界級的解決方案。

台北國際包裝工業展於6月25日至28日在台北南港展覽館登場，怡進將於1館4樓展示高速捆包解決方案。此次展出的重點產品TP-702系列高速捆包機，具備每分鐘65條的超高運作效率，成為海外熱銷產品，其穩定的性能與嚴謹的製造品質，也展現了怡進對產品一貫的高標準要求。

目前，怡進在全球擁有400家以上銷售通路，產品以外銷歐美為主，遠銷超過100個國家，超過七成的營收來自歐美市場。

怡進總經理孫曉玲表示：「怡進是從台灣出發的品牌，這些年一步一腳印走向世界，將產品成功推向國際市場。現在，我們想把這份來自世界各地的肯定帶回家，讓台灣的產業也能體驗國際等級的捆包機品質。」

展望未來，孫曉玲說，怡進將持續深耕台灣市場，透過技術創新與在地服務，協助企業加速自動化升級。不僅要成為客戶最值得信賴的捆包夥伴，更期許以來自台灣的實力，與世界接軌、與本土共榮。

羅昇企業成立於1984年，是亞洲傳動控制產品的領導品牌通路商，在2019年透過友通投資，正式加入明基佳世達集團，藉由水平與垂直整合，成為製造業客戶智動化技術升級及綠能轉型的服務專家。