緯創竹北廠啟用 象徵 AI 伺服器、智慧製造兩關鍵布局啟動

代工大廠緯創（3231）位於竹北AI園區的最新全球營運總部，已於上週四（6月19日）隆重啟用，這也標誌著公司在AI伺服器與智慧製造領域的關鍵佈局正式啟動！而當日集團董事長林憲銘與總經理林建勳也親自帶領多位董事與高階主管一同出席啟用典禮，現場可說是眾星雲集。而儀式當天除了獲得副總統蕭美琴的親自到場支持外，就連輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等多家重要國內外客戶與合作夥伴也都驚喜現身，引發市場關注。

事實上，緯創作為全球知名的電子製造服務供應商，主要為客戶們提供電子產品的「設計、製造和售後服務」，而其主要的合作夥伴，則包括英特爾，提供處理器和核心電子元件；微軟，參與Surface系列產品的組裝；以及蘋果，雖然主要為次級供應商，仍參與部分產品的製造。此外，輝達（NVIDIA）提供圖形處理器，博通則供應通訊和網路元件，這些合作關係不僅提升了緯創的產品質量，也助力其在快速變化的市場中持續創新。

緯創此次在竹北AI智慧園區正式啟用的總部大樓，總投資金額逾31億元，建築設計同時榮獲黃金級智慧建築、綠建築及LEED黃金級國際認證，打造 AI、5G、伺服器研發中心、智慧工廠與數位能力中心等創新設施，並設有全球運營人才育成總部，成為推動集團升級的核心據點。而緯創作為AI人工智慧技術能在全球各地快速發展的助力之一，這次智慧園區新總部的落成，也備受各界關注，就連合作夥伴輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也都特別錄影祝賀，並盛讚緯創為「最值得信賴的合作夥伴」。