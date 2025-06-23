快訊

玉石俱焚？伊朗國會批准封鎖荷莫茲海峽 專家提醒1歷史經驗

校長之子／建中學霸棄醫成音樂人 為電影「器子」創主題曲

偏鄉醫療告急還敢買房？ 他憂地區醫療萎縮將致「死城化」

美超微推 DCBBS 解方搶市！高管曝：應對 AI 的核心競爭策略

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微解決方案架構師許銘德。記者吳康瑋／攝影
美超微解決方案架構師許銘德。記者吳康瑋／攝影

美超微（Supermicro）解決方案架構師許銘德近日現身「2025智鏈驅動 釋放AI算力」論壇發表演說，並向眾人展示旗下最新的模組化數據中心解決方案「Data Center Building Block Solution （DCBBS）」，他指出，這是美超微應對AI快速變革的核心競爭策略。許銘德透露，這一方案不僅具備「模組化整合」的能力，還能夠根據客戶的需求適時的進行靈活調整，並實現快速部署。透過將AI運算能力從AI中心逐步擴展到邊緣端，也能有效滿足不同客戶的需求。

許銘德表示，AI和高效能計算（HPC）需求的日益增加，企業必須靈活應對市場變化，並採用更創新的解方，才能滿足客戶的多元需求。而美超微推出的數據中心建設模組化解方（DCBBS）被譽為AI 數據中心最佳選擇，也將滿足現代企業對高效能計算的需求。該解方不僅能提供最佳的總擁有成本（TCO）還能同時確保系統能夠快速部署，並投入使用，減少業務中斷時間。且DCBBS 還為客戶提供一站式服務，涵蓋從設計到管理的各個方面，簡化數據中心的購買和維護過程，提升運營效率。

針對技術創新與供應鏈協同方面，許銘德指出，當前的市場環境充滿了轉型的壓力與成長的機會。而美超微在技術創新方面，也持續與輝達（NVIDIA）等大型企業合作，根據不同的應用場景提供模組化設計，這也使得其產品能夠更好地滿足AI應用的需求。他提到，從邊緣計算到大型資產公司，美超微已經建立了完整的產品線，並在矽谷、台灣及歐洲擴建了資產公司，以便更貼近客戶的即時需求。

此外，許銘德強調，團隊與供應鏈的良好關係，這使得美超微能夠靈活應對突發需求，並進行有效的備料安排。他表示，這種高彈性的供應鏈策略能夠幫助企業在面對市場變化時保持競爭力。針對架構方面，許銘德表示，美超微在硬體設計上也具備創新的精神，而在記憶體和網路架構方面，更是特別的用心，不斷的努力升級，致力為客戶提供更高效能的算力服務，他分享，旗下硬體設計最高可支援188GB的HBM3記憶體，這對於需要大量記憶體的應用來說，是現代的理想選擇。

此外，針對不同客戶的需求，美超微同時提供氣冷和水冷系統的GPU解決方案，以確保運算密度與效能的最佳平衡。他強調，企業必須在技術創新、供應鏈協同以及客戶需求之間找到平衡，才能在市場競爭中立於不敗之地。而美超微也將繼續致力於提供靈活、高效的解決方案，以支持客戶在數位轉型過程中的成功。

美超微解決方案架構師許銘德。記者吳康瑋／攝影
美超微解決方案架構師許銘德。記者吳康瑋／攝影
美超微解決方案架構師許銘德。記者吳康瑋／攝影
美超微解決方案架構師許銘德。記者吳康瑋／攝影

延伸閱讀

IBM強攻量子電腦 旺宏扮神隊友搶關鍵商機

林百里一句「賴皮十年」掀PTT爆笑風暴！ 量子電腦還沒成熟…網友聯想力已超越

超微下一代伺服器處理器Venice 強調運算效能將比現今提升七成

超微AI伺服器來襲 OpenAI攜手採用其最新晶片

相關新聞

羅昇子公司怡進工業 亮相台北國際包裝工業展啟動內銷

羅昇企業（8374）子公司、台灣最大出口捆包機製造商TRANSPAK怡進工業，行銷全球、深耕歐美市場，本周將參加台北國際...

緯創竹北廠啟用 象徵 AI 伺服器、智慧製造兩關鍵布局啟動

代工大廠緯創（3231）位於竹北AI園區的最新全球營運總部，已於上週四（6月19日）隆重啟用，這也標誌著公司在AI伺服器...

美超微推 DCBBS 解方搶市！高管曝：應對 AI 的核心競爭策略

美超微（Supermicro）解決方案架構師許銘德近日現身「2025智鏈驅動 釋放AI算力」論壇發表演說，並向眾人展示旗...

台積「晶背供電」難又複雜 卻將延續對三星、英特爾優勢

3年前，台積技術論壇上，台積業務開發資深副總經理張曉強熱情洋溢地宣布：3年後量產的2奈米將採用奈米片結構、晶背供電（backside power delivery Network，BSPDN）兩大新科技。晶背供電，正是台積力拚2026年能開花結果、持續領先三星、英特爾的祕密武器。

蘋果傳打造全玻璃 iPhone 鴻海集團挑大梁

蘋果可能在2027年推出20周年紀念機，首度導入全玻璃設計，果粉引領企盼之餘，近期業界也傳出iPhone最大玻璃材料供應...

台積電遇兩逆風 Q2獲利承壓

台積電近期遭遇外部兩大逆風考驗，不僅傳出白宮有意撤銷其大陸廠區取得美國技術時享有的豁免，隨第2季進入倒數計時，新台幣匯率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。