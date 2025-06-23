蘋果擘劃打造「全玻璃設計 iPhone 」 正達有望挑大梁

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

供應鏈傳出，蘋果為慶祝2027年iPhone問世滿20周年，擬於2027年推出史上第一款全玻璃設計的iPhone，作為20周年新機，內部專案為「Glasswing」（意即透明翅膀的蝴蝶），不僅手機質感大為提升，並將導入AI效能更強大的iOS 28作業系統，藉由外觀重新設計與軟體進化，重新定義智慧手機。

全球果粉引領企盼「全玻璃設計iPhone」之餘，近期業界也傳出iPhone最大玻璃材料供應商康寧研發團隊來台，與鴻海（2317）集團旗下玻璃廠正達（3149）接洽，引發外界聯想。

針對市場傳聞，正達一向不評論單一客戶。據悉，蘋果過去也曾在iPhone 4時代導入玻璃設計，惟主要用於機殼背板，並非整機都採用玻璃設計，正達在iPhone 4時代就因承接玻璃背板訂單而聲名大噪。

隨著後續iPhone改採金屬機殼與背板，正達因而沉寂，如今玻璃設計捲土重來，市場點名正達有機會重返蘋果供應鏈，讓鴻海集團擴大搶食iPhone商機。

業界人士指出，蘋果是最先採用玻璃設計的手機品牌廠，即使iPhone已經歷經多代更迭，iPhone 4當初的玻璃設計與質感依然被市場津津樂道，且成為許多果粉永久珍藏的機種。

不過，玻璃設計雖然很有質感，但缺點是會讓手機重量增加且不耐摔，使得果粉面臨很大的機身裂開風險，因此蘋果在後續機種開始改用鋁合金作為機殼材料，近年來則首度使用更輕、更耐摔的鈦金屬。

蘋果為何20周年機種iPhone 2027又「找回初衷」，進而採全玻璃設計，令外界相當好奇。對此，業界人士分析，一方面是蘋果希望提升手機質感，另一方面是玻璃材質在過去數十年來也有所進步，輕量化玻璃也已在許多產品中獲得應用，即使在手機中使用也不令人感到意外。

法人指出，蘋果手機的各項設計，經常都會引領產業風潮，過去從玻璃、鋁合金，再到最新的鈦金屬，都引發品牌廠爭相跟進，如今若又回到玻璃設計，很可能也會再度颳起仿效風潮，並且為台廠帶來新的商機。

目前iPhone機身以金屬機殼搭配金屬邊框打造，玻璃主要用於面板，全玻璃設計指包括機身、面板等都此用玻璃材質，質感全面拉高。隨iPhone 20周年新機大改款，AI效能躍進與全玻璃設計帶來質感大提升，業界看好有望催出新一波換機潮，助攻鴻海、台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈出貨。

另一方面，由於導入全新的設計與外觀，需要全新的關鍵零組件進行搭配，因此iPhone 20周年機種無論生產或設計複雜度都非常高，在製造成本也同步推升，終端價格很可能是史上最貴。

供應鏈透露，蘋果內部正在為了這款iPhone 20周年紀念機加速研發腳步，並將此專案研發代號命名為「Glasswing」，似乎打算將全玻璃設計作為賣點，而目前此一革命性產品尚未有具體名稱，目前業界先以「iPhone 2027」稱之。

蘋果在2017年iPhone問世十周年時，也曾對iPhone設計大改款，當時十周年機種命名iPhone X，並首度導入人臉辨識技術，至今仍是各家品牌跟進使用的關鍵技術之一。隨著iPhone問世將邁入第二個十年，業界預期「一定會有更令外界耳目一新的設計」。

外媒也緊盯iPhone 20周年機種動態，預期紀念機的命名方式很可能會放棄傳統編號，採用特殊的命名方式。此外，iPhone 2027將延續蘋果的極簡美學設計，將前置鏡頭、Face ID感測器隱藏在螢幕下方，藉此消除原有的「瀏海」設計，讓用戶獲得真正的全螢幕體驗。

系統方面，傳聞iPhone 2027將預先搭載iOS 28系統外，也會導入液態玻璃界面（Liquid Glass），讓系統具備廣泛的透明元素，同時也有磨砂玻璃質感與流暢動畫，用戶將能體驗到絕佳的視覺效果，使用起來也會更直覺化。

蘋果供應鏈 iPhone

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