手機放桌上兩小時還在 德學生在台實習讚安全感十足

中央社／ 柏林22日專電

台積電德勒斯登廠預計2027年投產，當地大學生赴台參加半導體人才培訓計畫，德媒報導學生在台生活，他們表示對台灣的安全與便利生活特別有感，一名學生告訴德國記者：「手機放桌上2小時，都不會不見。」

台積電德國廠去年秋季動工，預計2027年投產，為確保人才供應充足，德國廠所在地薩克森邦（Sachsen）政府、德勒斯登工業大學與台積電去年底啟動「半導體人才培育計畫」（STIP），提供獎助學金，資助德國學生赴台研修與實習。

計畫首批30名學生來自薩克森邦數所大學，「薩克森日報」（Sächsische Zeitung）日前隨同薩克森邦科技處駐台辦事處處長金郁夫（Josef Goldberger）走訪台大，採訪其中3位學生，記錄學生在台生活與觀察。

德勒斯登應用技術大學（HTW Dresden）學生柯瑞茲希瑪（Jakob Kretzschmar）分享就學體驗，他說在台灣的學習節奏與德國不同，課程更少，但課後作業與需要自學的部分更多。課程包含中文學習，瓦耶笑說：「我現在可以用中文點咖啡，只要對方不要反問我就好。」

原本打算到德國鐵路公司實習的齊陶-哥利茲科技大學（HSZG）學生克利梅克（Alexander Klimmek）則認為，參加半導體人才培育計畫是了解另一個國家與產業的好機會。

談及產業觀察，克利梅克指出，全球都面臨半導體技術工人短缺問題，他表示：「台灣也一直在蓋新的半導體廠，台積電希望吸引所有可能進入這個產業的人才。」認為這是台積電支持台德半導體人才培育計畫的主因。

台大課程告一段落後，學生將實地到台積電工廠實習，鑑於保密規範，實習內容須在簽署協議後才能得知。據中央社掌握消息，已有部分學生參訪台積電廠區，對企業規模與工作節奏有初步了解，其中「加班文化」讓印象他們深刻。

課餘時間，薩克森邦學生也充分把握機會探索台灣。德勒斯登工業大學（TU Dresden）物理系的瓦耶（Harald Waje）在週末會安排登山、騎單車與衝浪行程，他說，「雖然台灣只跟巴登符騰堡邦一樣大，但卻有超過200座海拔3000公尺以上的山，自然風景多元。」

台灣的便利性與安全也讓他們很有感，瓦耶介紹，「悠遊卡可以搭大眾運輸、租腳踏車與在商店購物。在台灣做很多事情都變得很簡單。」

柯瑞茲希瑪說，台灣的飲食選擇豐富，從亞洲到西式都有，推薦一定要逛逛夜市。他觀察台灣食材價格較高，但因人力服務費用低廉，所以外食比德國划算。

除了食物，三人皆表示，實習結束離開台灣後最讓他們懷念的會是「安全感」。克利梅克說：「就算把手機忘在公共場所桌上兩小時，也不會被拿走。」他認為台灣幾乎每個角落都有監視器，是治安良好的可能原因，但有點介意它帶來的隱私問題。

金郁夫（Josef Goldberger）向薩克森日報記者補充，他住過的地方中，台灣是行政效率上對公民最友善的國家，大多數的程序都能透過英語與數位方式完成，舉例自己「從沒花超過半小時報稅。」

他因此預測，未來若有越來越多台灣人隨台積電赴德勒斯登工作，可能會出現一些文化上的衝擊。「不過，我們的計畫正是為了這個目的而存在。」他強調，雙方直接交流互訪，即是讓德台雙方去學習怎麼理解並欣賞不同文化的一種方式。

德國 台積電 半導體

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