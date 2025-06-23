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蘋果傳打造全玻璃 iPhone 鴻海集團挑大梁

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果可能在2027年推出20周年紀念機，首度導入全玻璃設計。（路透）
蘋果可能在2027年推出20周年紀念機，首度導入全玻璃設計。（路透）

蘋果可能在2027年推出20周年紀念機，首度導入全玻璃設計，果粉引領企盼之餘，近期業界也傳出iPhone最大玻璃材料供應商康寧（Corning）研發團隊來台，與鴻海集團旗下玻璃廠正達（3149）接洽，引發外界聯想。

針對市場傳聞，正達一向不評論單一客戶。據悉，蘋果過去也曾在iPhone 4時代導入玻璃設計，惟主要用於機殼背板，並非整機都採用玻璃設計，正達在iPhone 4時代就因承接玻璃背板訂單而聲名大噪。隨著後續iPhone改採金屬機殼與背板，正達因而沉寂，如今玻璃設計捲土重來，市場點名正達有機會重返蘋果供應鏈，讓鴻海集團擴大搶食iPhone商機。

業界人士指出，蘋果是最先採用玻璃設計的手機品牌廠，即使iPhone已經歷經多代更迭，iPhone 4當初的玻璃設計與質感依然被市場津津樂道，且成為許多果粉永久珍藏的機種。不過，玻璃設計雖然很有質感，但缺點是會讓手機重量增加且不耐摔，因此蘋果在後續機種開始改用鋁合金作為機殼材料，近年來則使用鈦金屬。

蘋果供應鏈 iPhone

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