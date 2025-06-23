蘋果傳打造全玻璃iPhone 慶祝問世20周年 將重新定義智慧手機

供應鏈傳出，蘋果為慶祝2027年iPhone問世滿20周年，擬於2027年推出史上第一款全玻璃設計的iPhone，作為20周年新機，內部專案為「Glasswing」（意即透明翅膀的蝴蝶），不僅手機質感大為提升，並將導入AI效能更強大的iOS 28作業系統，藉由外觀重新設計與軟體進化，重新定義智慧手機。

目前iPhone機身以金屬機殼搭配金屬邊框打造，玻璃主要用於面板，全玻璃設計指包括機身、面板等都此用玻璃材質，質感全面拉高。隨iPhone 20周年新機大改款，AI效能躍進與全玻璃設計帶來質感大提升，業界看好有望催出新一波換機潮，助攻鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈出貨。

另一方面，由於導入全新的設計與外觀，需要全新的關鍵零組件進行搭配，因此iPhone 20周年機種無論生產或設計複雜度都非常高，在製造成本也同步推升，終端價格很可能是史上最貴。

供應鏈透露，蘋果內部正在為了這款iPhone 20周年紀念機加速研發腳步，並將此專案研發代號命名為「Glasswing」，似乎打算將全玻璃設計作為賣點，而目前此一革命性產品尚未有具體名稱，目前業界先以「iPhone 2027」稱之。

蘋果在2017年iPhone問世十周年時，也曾對iPhone設計大改款，當時十周年機種命名iPhone X，並首度導入人臉辨識技術，至今仍是各家品牌跟進使用的關鍵技術之一。隨著iPhone問世將邁入第二個十年，業界預期「一定會有更令外界耳目一新的設計」。

外媒也緊盯iPhone 20周年機種動態，預期紀念機的命名方式很可能會放棄傳統編號，採用特殊的命名方式。此外，iPhone 2027將延續蘋果的極簡美學設計，將前置鏡頭、Face ID感測器隱藏在螢幕下方，藉此消除原有的「瀏海」設計，讓用戶獲得真正的全螢幕體驗。

系統方面，傳聞iPhone 2027將預先搭載iOS 28系統外，也會導入液態玻璃界面（Liquid Glass），讓系統具備廣泛的透明元素，同時也有磨砂玻璃質感與流暢動畫，用戶將能體驗到絕佳的視覺效果，使用起來也會更直覺化。

業界表示，目前距離2027年尚有一段時間，但蘋果內部很可能早已著手設計，畢竟iPhone問世以來，不僅重新定義智慧手機，也改變全世界人類生活方式，因此20周年機種肯定不能漏氣。