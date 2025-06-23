美國出口管制限制變數大 地緣政治風險無法預料

美國出口管制限制變數大，台積電（2330）始終處於被動方。即便台積電近期對地緣政治風險管理已有掌握與管控，日前提及大陸廠區南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」無限期授權，惟公司坦言：「已預期無法保證將來不被終止。」

法人推估，隨著台積電先進製程與美系大客戶營收占比快速擴大，大陸廠區對台積電營收獲利貢獻已縮小至1%上下，若美方再次限縮大陸半導體出口管制，對台積電直接影響有限，惟須關注美國客戶出口大陸市場受限制的後續豁免情況。

先前華為白手套事件，讓外界持續關注美國出口管制政策變化。不過，華為白手套事件能被察覺，主要是台積先前主動通報，並非被官方後續追究。

台積電已在2024年報中提及出口管制13次，並提出應對風險策略，並指出於2024年10月，台積電通知美國和台灣相關當局，其所生產的一種客戶晶片可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品，此後，台積電即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。