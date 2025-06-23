快訊

NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

美將對陸半導體生產新限制…DDR4恐更缺 南亞科、華邦旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國傳將對台積電（2330）、三星、SK海力士大陸廠區祭出生產限制，並撤銷其取得美國技術時享有的豁免，不僅牽動台積電大陸廠區營運，三星、SK海力士更受重創。當下DDR4嚴重供不應求，報價飆漲，兩大南韓記憶體廠大陸製造受阻，市場恐陷入更大的缺貨恐慌，引爆更強的追價囤料買氣，南亞科（2408）、華邦（2344）等台廠旺上加旺。

根據集邦科技（TrendForce）旗下記憶體專業報價網站DRAMeXchange上周五（20日）報價，最新DDR4 16Gb與8Gb現貨價持續勁揚，漲幅都超過5%，DDR4 16Gb（1Gx16）3200更勁揚近7%，過去一周DDR4現貨價漲幅甚至超過四成。

隨著DDR4報價飆漲，南亞科、華邦等台灣DDR4製造商優先受惠，如今三星、SK海力士大陸製造恐受創，加深市場追價意願，進一步引爆更強的漲價潮，南亞科、華邦將旺上加旺。

美國對大陸半導體生產新限制，對三星、SK海力士大陸製造影響甚大，後續具有品質可靠生產的DDR3與DDR4供應更將緊俏。

美國 台積電

延伸閱讀

美限制陸製晶片 衝擊供應鏈

威剛DDR4 喊漲價40%

力積電 DRAM訂單滿手

0050恢復交易爆量漲 外資不埋單竟大賣近13萬張

相關新聞

台積電遇兩逆風 Q2獲利承壓

台積電近期遭遇外部兩大逆風考驗，不僅傳出白宮有意撤銷其大陸廠區取得美國技術時享有的豁免，隨第2季進入倒數計時，新台幣匯率...

美國出口管制限制變數大 地緣政治風險無法預料

美國出口管制限制變數大，台積電始終處於被動方。即便台積電近期對地緣政治風險管理已有掌握與管控，日前提及大陸廠區南京子公司...

美將對陸半導體生產新限制…DDR4恐更缺 南亞科、華邦旺

美國傳將對台積電、三星、SK海力士大陸廠區祭出生產限制，並撤銷其取得美國技術時享有的豁免，不僅牽動台積電大陸廠區營運，三...

SK攜亞馬遜蓋AI資料中心 市場看好AWS將擴大伺服器釋單量

美國雲端服務供應商亞馬遜網路服務（AWS）與南韓SK集團22日宣布，將在蔚山市共同興建超大型人工智慧（AI）專用資料中心...

英特爾傳裁員 法人估：此舉難以縮減與台積電差距

英特爾宣布將自7月起，在美國俄勒岡州的生產廠區進行新一波大規模裁員，目標裁減員工15%~20%，主要是因應財務等狀況的措...

美限制陸製晶片 衝擊供應鏈

美國據傳準備對台積電、三星、SK海力士等三大跨國大型半導體製造商位於中國大陸的晶片工廠祭出生產限制，撤銷其取得美國技術時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。