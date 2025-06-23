美將對陸半導體生產新限制…DDR4恐更缺 南亞科、華邦旺

美國傳將對台積電（2330）、三星、SK海力士大陸廠區祭出生產限制，並撤銷其取得美國技術時享有的豁免，不僅牽動台積電大陸廠區營運，三星、SK海力士更受重創。當下DDR4嚴重供不應求，報價飆漲，兩大南韓記憶體廠大陸製造受阻，市場恐陷入更大的缺貨恐慌，引爆更強的追價囤料買氣，南亞科（2408）、華邦（2344）等台廠旺上加旺。

根據集邦科技（TrendForce）旗下記憶體專業報價網站DRAMeXchange上周五（20日）報價，最新DDR4 16Gb與8Gb現貨價持續勁揚，漲幅都超過5%，DDR4 16Gb（1Gx16）3200更勁揚近7%，過去一周DDR4現貨價漲幅甚至超過四成。

隨著DDR4報價飆漲，南亞科、華邦等台灣DDR4製造商優先受惠，如今三星、SK海力士大陸製造恐受創，加深市場追價意願，進一步引爆更強的漲價潮，南亞科、華邦將旺上加旺。

美國對大陸半導體生產新限制，對三星、SK海力士大陸製造影響甚大，後續具有品質可靠生產的DDR3與DDR4供應更將緊俏。