台積電遇兩逆風 Q2獲利承壓

台積電（2330）近期遭遇外部兩大逆風考驗，不僅傳出白宮有意撤銷其大陸廠區取得美國技術時享有的豁免，隨第2季進入倒數計時，新台幣匯率本季來強升12%的走勢難以扭轉，重創台積電毛利率與營益率各近5個百分點，嚴重侵蝕獲利，本季純益恐低於上季，無法達成市場原預期獲利持續成長的目標。

此外，匯率對以美元出口導向的台積電毛利率衝擊甚大。法人原先預期，台積電下半年毛利率可望挑戰58%上下區間，如今受匯率干擾，法人對台積電下半年毛利率預估區間已下修至約55%上下，加上2奈米下半年量產初期良率調整因素，也恐稀釋毛利率。

針對匯率議題，台積電董事長魏哲家在6月的股東會中直言，匯率波動會影響台積電毛利率與營益率，預期新台幣每升值1%，影響「雙率」各約0.4個百分點，「是很大的數目」。台積電只能持續努力保持技術領先，以及銷售「應得到的價值」。

台積電4月法說會釋出本季美元營收目標介於284億美元至292億美元，平均值季增近13%，相關數據當時優於法人預估季增平均6%上下。不過，台積電4月預估的平均匯率假設基礎是1美元兌新台幣32.5元。隨著新台幣兌美元近一個月升值逾2%，本季來強升12%，上周五（20日）收29.529，平均匯率較台積電4月法說會的假設基礎有明顯差距。

以魏哲家先前釋出的匯率波動對台積電「雙率」影響數來看，本季以來新台幣強升12%，衝擊毛利率與營益率各近5個百分點，影響甚大。

考量6月僅剩六個交易日，難以扭轉新台幣強升走勢，在上述基礎上，法人預估，台積電本季美元營收財測仍有望達標，惟毛利率、營益率等「雙率」恐下探財測低標，要超越財測目標有難度。以此推算，台積電恐達成市場預期本季獲利較首季成長的目標，最多僅能持平上季甚至面臨季減個位數百分比的狀況，惟仍將優於去年同期，創歷年同期新高，單季每股純益估13元。

近八年數據顯示，台積電第2季獲利優於首季機率約五成，台積電2024年第2季受惠AI與HPC應用高速成長獲利優於首季，不過過往2023年、2021年、2018年年以及2017年第2季獲利皆比第1季衰退。

外媒披露美國恐撤銷台積電、三星、SK海力士等半導體大廠大陸廠區取得美國技術時享有的豁免，相關政策變化對台積電大陸接單影響有待觀察。台積電預計7月舉行法說會，公布上季財報與營運展望，隨著近期兩大逆風相繼來襲，公司高層的看法，備受關注。