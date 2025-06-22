搶攻AIoT商機 台灣物聯網協會辦2025 AI Solutions Day
隨著AI技術快速演進，結合物聯網的AIoT應用正加速滲透至全球各大產業。為推動台灣產業鏈加速導入AI實務解決方案，台灣物聯網協會近期聯合磐儀（3594）與多家AI解決方案供應商，於磐儀科技集團總部共同舉辦「2025 AI Solutions Day」產業交流活動，台北市電腦公會、磐旭智能、統一資訊、嘉惠集團、宇辰系統科技、助成科技、天擎（6708）等逾30家來自製造、能源、醫療、城市基礎建設等領域的企業齊聚，探討AI技術於實務應用的發展契機與導入策略。
本次活動聚焦智慧製造、智慧城市、智慧零售、能源管理、醫療照護等關鍵場域，現場展示多項結合邊緣AI、機器視覺、協作機器人、預測維護與節能控管等技術創新方案。
來自產業龍頭與新創團隊的專家講者包含台灣物聯網協會理事長李明、磐儀科技副總經理謝聰敏、磐旭智能副總經理陳立穎、宅創通執行長彭立宸、奕馬科技執行長李秉桓、華苓科技經理馬浚寧、統一資訊總監康俊彥、樂活永續創辦人吳宗曄、鈜薪管顧總監余慶輝、巳新智權科技執行長莊詔任，分享實際導入經驗、成功案例，激發跨域合作與技術交流。
台灣物聯網協會理事長李明表示，AI技術正在快速成為IoT應用的核心驅動力。首屆AI Solutions Day不僅是會員企業展示創新成果的平台，更是串聯產業上下游、促進AI技術落地的關鍵橋梁。協會將持續推動資源整合與技術交流，打造台灣成為全球AIoT創新應用的示範基地。
AIoT是結合AI與IoT的複合技術，具備即時資料分析、智慧決策、預測性維護與邊緣運算等多項優勢。根據國際市場研究機構預測，全球AIoT市場規模將由2024年的183.7億美元快速成長至2030年的791.3億美元，年複合成長率達27.6%。製造、醫療、交通與城市管理等產業，對AI驅動的智慧設備與解決方案需求正快速攀升。
隨著5G、雲端運算、感測設備與晶片技術日趨成熟，AIoT正逐步成為推動企業數位轉型、打造智慧化營運模式的關鍵推手。台灣物聯網協會將持續透過交流活動與產業倡議，支持國內產業掌握技術趨勢與市場機會，強化台灣在全球AIoT生態系中的關鍵角色。
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