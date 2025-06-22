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英特爾傳裁員 法人估：此舉難以縮減與台積電差距

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
英特爾（Intel）。美聯社
英特爾（Intel）。美聯社

英特爾宣布將自7月起，在美國俄勒岡州的生產廠區進行新一波大規模裁員，目標裁減員工15%~20%，主要是因應財務等狀況的措施，不過，國內大型法人機構認為，此舉仍暫難以縮減與台積電（2330）之間的差距。

法人機構指出，根據內部文件顯示，英特爾此次裁員重點為Foundry的製造群組，將減少中階管理職以集中資源於工程與技術人力。英特爾過去一年已在全球裁減約15,000名員工，而英特爾約有5萬4,450名員工參與晶圓廠營運，若此波裁員20%，將可能影響全球1萬名以上員工。

此舉反映英特爾在PC與資料中心市場面臨的激烈競爭壓力，儘管最新推出的18A製程號稱達到2奈米級別，卻未能有效吸引足夠訂單，訂單大多仍流向台積電，使得Intel Foundry營運持續虧損，未來在市場信心與訂單挹注尚未見改善前，裁員或將持續成為公司的成本控制手段。

英特爾在全球擁有15座晶圓廠，而截至今年第1季為止，員工總數約98,000人，超出台積電約16%，然整體營收僅占台積電的60%；今年第1季Intel Foundry 營損率仍達-50%，與台積電營益率49%差距甚遠。

雖英特爾目標在2027年晶圓代工部門達成損益兩平，不過良率調整並非一蹴可幾，英特爾短期或將著重於成本削減以及組織調整。因此，預期英特爾在根本上商業模式（IDM）沒有改變以及IFS良率沒有突破下，僅靠成本控制與資金挹注，可能也難以縮小和台積電的差距。

英特爾 晶圓廠 台積電

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