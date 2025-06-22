美國半導體大廠積極併購 超微、輝達衝刺AI生態圈
台積電（2330）的大客戶美國半導體大廠近期積極併購，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、高通近期衝刺AI生態圈，分別展開不同的併購策略，業界認為，有助AI生態圈完整。
AMD動作頻頻。在兩個月內5月28日至6月初已連續宣布多項重要收購，包含加拿大的Untether AI、美國團隊Brium，以及主攻矽光子晶片的Enosemi公司。
外界認為，上述這幾筆交易明確顯示AMD致力於進一步鞏固其在AI領域的競爭實力，以及挑戰輝達在AI硬體領域統治地位的堅定決心。
至於輝達也積極投資完善自家AI生態圈。4月8日，輝達宣布完成對GPU租賃商Lepton AI的收購，交易耗資數億美元。據悉，Lepton AI 2023年由阿里前副總裁賈揚清創立，團隊約20人，曾獲1,100萬美元天使輪融資。另外今年3月收購總部位於聖地亞哥的新創公司Gretel，該公司提供AI訓練數據平台。
此外，6月9日高通則宣布將以約24億美元收購全世界第四大半導體IP大廠Alphawave Semi。Alphawave Semi是高速有線連接和運算技術的半導體IP大廠，提供IP、客製化晶片、連接產品和晶片組。Alphawave的核心技術是SerDes，高通可直接跨足該領域開拓數據中心應用。
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