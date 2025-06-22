太空衛星賽競爭加劇 鴻海、仁寶、昇達科等接單報捷

全球太空衛星競賽競爭加劇，各國政府加碼太空衛星預算，SpaceX、Eutelsat（ OneWeb）、Amazon、Telesat衛星營運商加速發射衛星，鴻海（2317）、仁寶（2324）、昇達科（3491）、台揚（2314）等近期策略合作及訂單捷報頻傳。

鴻海日前投資2.5億歐元（約新台幣85.83億元），除在歐洲打造半導體封測廠，並投入衛星製造，鴻海衛星製造策略合作夥伴Thales集團大有來頭，不僅是航空、太空及安全科技公司，Thales持股近七成的Thales Alenia Space（TAS）是全球第三大、歐洲最大衛星製造廠之一，主要客戶包含老牌衛星公司SES、Eutelsat、Inmarsat，更是歐盟IRIS²計畫中SpaceRISE聯盟成員。

業界解讀，TAS已完成早期研發設計，但在生產製造時遇上供應鏈等問題，鴻海身為全球最專業生產製造公司，雙方新聞稿稱「未來雙方將合作高質量及高附加價值的衛星量產計畫」，就是要靠鴻海強化量產時程，搶搭低軌衛星商機。

仁寶與耀登合作的低軌衛星使用者終端也打入Eutelsat（OneWeb）驗證，此外，仁寶更與美國老牌衛星營運商Viasat（維亞衛星）合作，仁寶、APAL推出的Hestia NTN IoT Dongle，納入衛星解決方案平台，3月起已在美國銷售。

昇達科低軌衛星產品包含衛星籌載、使用者終端及地面接收站關鍵元件，除已打入Amanon、SpaceX、Eutelsat（OneWeb）等全球前四大低軌衛星營運商，推升低軌衛星產品倍數成長，近年更積極接獲大陸等亞洲客戶開發與訂單規劃，同時布局10-20家等中小型衛星創新服務營運商。

台揚最大客戶Viasat下半年將發射新衛星，台揚成為獨家地面終端供應商，今年第4季開始出貨，進入為期三年出貨高峰期，近期台揚也打入Telesat策略合作，並與Eutelsat（OneWeb）關係緊密。